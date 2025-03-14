彰化某私立國中爆霸凌？學生座位遭惡意破壞　校方：調查中　

▲彰化某私立國中A同學座位遭到嚴重破壞疑似遭到霸凌。（圖／家長提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化某私立國中遭媒體爆料近日發生一起疑似校園霸凌事件，一名國二學生A同學的座位連續4天遭到嚴重破壞，導致該生心生恐懼，不敢到校上課，甚至萌生休學念頭，身心受到極大創傷。家長指控校方在處理過程中相當消極，對此，校方強調全案已進行校安通報，事件正在調查中。

家長指出，A同學請假4天未能參與開學日的新書發放。事後，透過同學的LINE訊息得知，剛發下的新書被丟棄在地並遭踩踏損毀。返校時，果真發現座位一片混亂，新課本被撕破散落一地，座位上也堆滿垃圾，當有同學試圖幫忙整理時，竟遭到涉事學生的警告與嘲諷，A同學因此深受打擊，不僅對上學產生恐懼，更擔心未來可能遭遇更惡劣的對待。

家長得知此事後，立即向校方反映並報警處理，期望學校能積極介入，給予孩子一個安全的學習環境。然而，校方的回應卻令家長感到失望與憤怒。家長指出，導師對於A同學座位連續4天的異常狀況竟毫無察覺，更加深了家長對校方試圖淡化事件的疑慮。

家長擔心，A同學的心理創傷已達到嚴重程度，多次表達「不想上課」、「想休學」的想法，呼籲校方應正視事件的本質，積極處理，並確保所有學生能在一個安全、友善的環境中學習。此事件不僅暴露了校園管理上的漏洞，也提醒社會各界應更加重視校園霸凌問題，並採取有效措施，保護每一位學生的身心健康。

對此，校方回應，針對詳細的事發原因，相關單位已緊急介入調查，全案目前已進入調查程序，後續將待調查結果出爐後再進行相關處置。