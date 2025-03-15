心碎！母象守在摯友遺體旁　象鼻輕撫「不願離開」

▲瑪格達守在珍妮的遺體旁，時間長達數小時。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

俄國一對大象長年在馬戲團表演，4年前才「退休」到動物園安養天年，彼此相伴將近50年。不過，其中一頭母象珍妮13日不幸病逝，摯友瑪格達發現異狀之後，不斷用象鼻及前腳，輕輕撫摸其遺體，甚至守在旁邊長達數小時，拒絕離開，也不讓獸醫靠近。

這2頭母印度象，在俄羅斯自治共和國韃靼首府喀山（Kazan）的馬戲團表演長達數十年，曾經去過20多國巡演。2021年3月，牠們一起退休之後，搬到克里米亞的泰甘野生動物園（Taigan Safari Park）生活。

В крымском парке «Тайган» сняли трогательные кадры прощания слонихи Магды с её умершей подругой Джени.



Они были неразлучны долгие годы,выступали в цирке,а в 2021 году попали в заповедник после инцидента на арене.В начале марта Джени неожиданно умерла из-за мочекаменной болезни pic.twitter.com/jkaOAPtjlu — ©Иваныч (@Sergey07830850) March 14, 2025

不過，珍妮去年12月出現生病跡象，稍後被診斷出泌尿道結石等疾病，13日突然在園區倒下身亡，而瑪格達則是守在牠身邊數小時之久，似乎在表達哀悼之情。

園長祖博科夫透露，珍妮體內有一顆重達1.5公斤的結石，儘管發現後積極嘗試治療，卻仍無法挽回。

園方也表示，這一對好友感情和睦，在園區內總是形影不離。他們擔心，由於在馬戲團期間，2頭大象的飲食模式幾乎相同，瑪格達未來恐怕也會出現類似的健康問題，或者因為過度傷心，導致身心狀況惡化。