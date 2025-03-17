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快訊／回收婦討債慘遭狠殺棄屍今解剖複驗　2兒現身頻拭淚

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄一名石姓婦人13日前往張姓夫妻家討債，不料，卻遭對方殺害並棄屍在屏東山區，檢方15日初步相驗石女的遺體發現，身上約有4處刀傷，背部有明顯穿刺傷，檢方將在今（17）日下午進行解剖複驗，石婦的兩個兒子也現身殯儀館，看完母親遺體後兩人眼眶泛紅、頻頻拭淚。

▲▼高雄棄屍案解剖 。（圖／記者吳世龍攝）

▲石姓婦人慘遭殺害棄屍，她的兩個兒子到殯儀館參與複驗。（圖／記者吳世龍攝）

石婦兩名兒子面對媒體詢問，是否認為張姓嫌犯應該判死刑？兩人沒有正面回應，只有頻頻點頭表示贊同。

全案起因於從事回收物的60歲石女，平時會將回收物轉賣給從事廢棄物清運工作的33歲張姓夫妻，由於張姓夫妻積欠10萬元債務卻屢催不還，石女13日下午4時許便孤身前往張男的公司討債，孰料，自此卻一去不回。

石女兒子因聯繫不上母親，焦急報警處理。警方獲報後，循線追查到張姓夫妻，雖然夫妻檔向警方供稱，石女來討債後馬上就離開了，不知道她的去向，但警方調閱監視器畫面後，發現石女「有進無出」張男公司，並在張姓夫妻租來的貨車拉簾上採集到疑似石女的血跡，認為夫妻檔涉有重嫌。

▲▼鳳山棄屍案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲石姓婦人被張姓夫妻殺害後棄屍山區。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方將張姓夫妻帶回警局隔離偵訊，先突破張妻的心防後，逼得張男也只好鬆口，坦承與石女有債務糾紛，夫妻倆進而殺人棄屍。據悉，張男持棍棒將石女打死後，與妻子一起開車將屍體棄置於屏東枋山山區。

檢方15日上午針對石女遺體進行相驗，發現其身上約有3、4處刀傷，沒有明顯毆打痕跡，背部有明顯穿刺刀傷，今日下午檢方進行複驗，以進一步確認死因及相關跡證。

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