冷氣團發威！合歡山今早突降冰霰道路管制　多車受困警方馳援

記者高堂堯／南投報導

受大陸冷氣團及中層水氣影響，合歡山今日上午8時30分突然降下冰霰，台14甲線29K至33K(昆陽至松雪樓)路段路面迅速結冰、溼滑難行，公路局中區養護工程分局緊急宣布限加掛雪鏈通行，部分駕駛來不及加裝雪鏈，導致車輛無法前行，受困於水晶宮路段。

▲合歡山今早突降冰霰、道路管制，民眾措手不及人車受困，仁愛警方即刻救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

仁愛警分局翠峰派出所接獲通報後，立即派員前往協助；警方一方面在現場指揮交通，避免更多車輛受困，另一方面也與相關單位合作，協助受困車輛加裝雪鏈或拖離危險路段，最後讓受困車輛皆順利脫困，現場交通亦恢復順暢。

公路局中區養工分局和仁愛分局指出，將視路況機動調整限掛雪鏈通行路段，並籲請欲行駛台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，以利及時因應。

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板(CMS)所顯示之交通管制及訊息，亦可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打該中區養工分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況；如遇緊急狀況，請立即撥打110或向當地警察機關求助，以保障自身與他人安全。