避免政府關門！　美參院通過臨時支出法案

▲美國參議院於14日通過臨時支出法案，成功避免部分政府機構關門。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國參議院於14日通過臨時支出法案，成功避免部分政府機構關門。這項法案在民主黨與共和黨的角力下達成共識，儘管民主黨內部對總統川普（Donald Trump）削減聯邦機構的計畫有所不滿，但最終選擇妥協。

根據《路透社》報導，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）原先對法案有所保留，但考量到政府停擺的影響，他於13日晚間決定讓法案推進。他坦言，儘管不滿意該法案，但認為政府停擺將帶來更嚴重的後果，尤其川普政府與顧問馬斯克（Elon Musk）正積極削減聯邦開支。

▲參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）。（圖／路透）



舒默的決定在民主黨內部引發爭議，許多成員對如何對抗川普政府存在不同看法。眾議員卡納（Ro Khanna）批評，當黨內領袖選擇妥協時，基層應該發聲，奪回黨內主導權。眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）在記者會上未明確表示是否支持舒默，凸顯黨內裂痕。

超過60名民主黨議員聯名致函舒默，要求他否決該法案，前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及眾議員歐加修-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）也公開表達不滿。進步派成員卡薩爾（Greg Casar）則表示，民主黨內部分人選擇妥協，部分人則堅持奮戰。

該法案將削減約70億美元的聯邦開支，軍事預算增加60億美元，非國防類支出則減少130億美元。

接下來，共和黨將推動擴大川普2017年稅改政策，並強化邊境安全資金，這可能影響低收入族群的醫療補助計畫。

此外，共和黨需在今年春季或夏季調高債務上限，否則恐導致美國債務違約，影響全球金融市場。根據非黨派預算分析師估算，該舉措可能使美國債務增加5至11兆美元。