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預防+對抗！昆蟲系教授家「20年沒蟑螂螞蟻」　防蟲絕招曝光

。（示意圖／翻攝pixabay）

▲ 蟑螂。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

家中除之難盡的蟑螂、螞蟻，是許多人的困擾。但中興大學農業暨自然資源學院副院長、昆蟲系教授黃紹毅先生指出，自己家中已長達20年不見蟑螂螞蟻了。他還分享，其實想趕走惱人的重重「方法並沒有很困難」，只要不給牠們生存的環境，就沒有機會出現。

據《三立新聞網》獨家報導，黃紹毅教授在接受專訪時，提到過去常見的大型品種「美洲蟑螂」如今在家中已越來越少見，大多棲息在下水道、戶外。而家中隨處可見的，則是小型的「德國蟑螂」。黃教授指出，德國蟑螂適應能力強，躲藏快，人類其實不容易控制牠，但用對方法仍然可以消滅牠們。

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「其實就是要找到方法！」黃紹毅教授指出，想對抗家中的蟲蟲危機，其實可以分成「預防」與「對抗」2部分。想要防止蟑螂螞蟻入侵，就要保持家裡環境清潔乾淨，「廚房不要有太多食物殘渣，不要讓蟑螂有生存的機會，讓蟑螂和螞蟻有食物可以吃。」

如果要消滅牠們，那麼其實市售的滅蟑、殺蟑、滅螞和殺蟲劑等，都是經過實驗室驗證，確認它是效且符合安全性，才能取得許可證。當發現家中有蟑螂螞蟻了，黃教授比起常見的噴霧式殺蟲劑，更建議使用凝膠餌劑，「因為一隻吃了之後，牠帶回去窩裡，其牠同伴也會吃到，整窩大概就不見了。大概連續用個幾個禮拜，家裡就不會有蟑螂。螞蟻也是，滴一滴下去，螞蟻就全部過來了，然後就帶回窩裡，非常有效。」

不過黃教授也強調，比起講求如何滅蟲，家裡維持乾淨整潔仍是首要條件。比如廚房、浴室的排水口，夜間不用時記得加蓋，避免蟑螂從管道爬進來；門窗關上避免留縫隙，廚房避免潮濕和或有食物殘渣留存太久。當真的發現蟑螂和螞蟻，在用上述除蟲方法因應，這樣家裡就不會有這些「害蟲」了。

黃紹毅教授笑笑表示，想做到這些「其實真的不會太難」，他自稱在現在的住家已經居住了許多年，大概有長達20年左右「家裡一隻蟑螂和螞蟻都沒有」，起初偶爾螞蟻會從外面進來，但用適當的方法處理掉，就再也不見了。

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