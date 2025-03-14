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大陸 大陸焦點 特派現場

陸海底撈「屁孩尿鍋事件」未停！　顧客傻眼：要化驗尿液

▲▼陸屁孩在海底撈撒尿，恐將賠償百萬元。（圖／翻攝自微博）

▲陸屁孩在海底撈撒尿，恐將賠償百萬元。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸上海2名少年日前至海底撈外灘店用餐時，故意站上桌，並脫褲對準桌上的四宮格鍋小便，相關影片在網路上瘋傳。海底撈官方12日發布聲明指出，已對2人提告，對顧客全額退還餐費，並提供10倍補償。有顧客要求海底撈「要化驗男子的尿液」，才放心。

據《星視頻》報導，海底撈官方聲明指出，對於顧客往鍋裡小便一事，感到十分抱歉，因員工培訓過程中，未有此情況模擬訓練，導致事件發生時，店員未能及時維護好用餐的環境安全，十分愧對消費者對我們的信任，已汙染的鍋具等，已全部換新，並整間店進行搬家式的消毒。

▲▼陸屁孩在海底撈撒尿，恐將賠償百萬元。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸屁孩在海底撈撒尿，恐將賠償百萬元。（圖／翻攝自微博）

▲海底撈官方微博致歉聲明。（圖／翻攝自微博，上同）

不少顧客指出，海底撈發出聲明當天，就馬上收到當日餐費的退款，不過10倍現金賠償尚未收到。

其中一名顧客江太太表示，「吃都吃了，希望能化驗一下2名少年的尿液，不要有傳染病就好，海底撈的賠償方案很滿意，第一次看到10倍賠償，已經遞交申請資料，官方說要7個工作日賠償金才會下來。」

先前報導指出，2名17歲男子到海底撈餐廳用餐，其中1人在用餐的過程中，突然站到桌子上，接著開始尿尿，將尿液全部噴進湯鍋，同夥則是站在旁邊拍攝，並且不斷狂笑，引起熱議。有律師指出，2名少年恐將面臨百萬元的民事賠償金額。

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