東森集團B.U.T.ESSE世紀匯生活館開幕　AI科技引領護膚新潮流

▲東森集團總裁王令麟（中）親自為生活館剪綵。（圖，下同／東森自然美提供）



記者施怡妏／綜合報導

東森健康自然美集團旗下新銳護膚品牌B.U.T.ESSE，7日在上海世紀匯廣場，開設首家全新形象直營生活館。東森集團總裁王令麟、東森自然美集團總經理鄭吉崇、直營事業部副總經理柏如玉等出席開幕儀式，標誌著品牌在中國市場的新里程，以「AI 科技·美業·全健康」為核心理念，引領護膚新潮流。

世紀匯廣場作為上海浦東的重要商業地標，匯聚眾多國際知名品牌，是時尚與潮流的聚集地。東森健康自然美集團選擇在此設立 B.U.T.ESSE 首家全新形象直營生活館，不僅展現品牌與世紀匯廣場的強大合作，也顯示東森集團致力於打造多維度新銳護膚品牌的決心。

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這家全新形象生活館設有AI皮膚檢測區和核心私密美容房區域，提供全方位、高品質的專業護膚體驗。門店擁有六間獨立美容房，配備進口專業儀器及配套設施，讓消費者享受私密且高效的護膚服務，計劃在三年內達到100家、五年內達到200家專櫃及生活館，為更多消費者提供優質護膚服務。

東森集團總裁王令麟表示，東森健康自然美自進入中國市場五十多年來，始終堅持科技與品質並重，運用AI新科技智慧檢測肌膚問題，提供專屬護膚方案。去年東森自然美在中國新增了300多家門店，第一季度業績成長三倍，今年可望增加1000家，全店數在中國大陸年底可望有2500家。

B.U.T.ESSE 將 AI 科技與美業結合，推動護膚行業的革新與發展。品牌設立了 AI 肌膚檢測區，運用 B.U.T.ESSE Skin AI 科技進行深入分析，提供精準的肌膚診斷報告及個性化護膚建議。此外，B.U.T.ESSE 在世紀匯生活館首發上市「御齡煥彩系列」高端美容院線產品，採用匠心配方與超臨界萃取技術，結合 AI 科技美容儀器，為消費者提供極致奢華的護膚體驗。

東森健康自然美與復旦大學國金學院產學研基地共同發布「一品一碼」技術，實現從原料溯源到銷售的全程追蹤，確保產品資訊的真實性與透明度，提升消費者信任。王令麟表示，東森自然美集團將持續加大投資力度，推動品牌快速發展，創造更多就業機會，履行社會責任，為消費者提供更優質的護膚體驗。