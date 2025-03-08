老父告親生女「討每月2.2萬」養身障兒　法院打臉：對女兒寬容些

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老父告親生女「討每月2.2萬」養身障兒　法院打臉：對女兒多些寬容

老父告親生女「討每月2.2萬」養智能障礙兒　法院打臉：對女兒多些寬容

▲老父提告親生女，討每月2.2萬贍養費養身障兒。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

大陸上海市浦東新區一名70多歲的沈姓老翁，近日將40歲的女兒告上法庭，要求對方每月支付人民幣5000元（約新台幣2.2萬元）贍養費。然而，法院審理後認為，沈翁主張女兒給付贍養費的依據尚不充分，最終駁回訴訟請求。

綜合陸媒報導，沈女是老翁與前妻生的女兒，1991年沈翁與前妻經法院判決離婚，女兒隨父親共同生活。1996年，沈翁與現任妻子結婚，次年生下患有智力缺陷的小沈，現為智力三級殘疾人。

如今，沈翁患有三高，妻子患有癲癇，2人都需每日服藥，每月醫藥費達數百元，30歲的兒子還有痛風，不能走路，每月也需100多元醫藥費。沈老伯夫妻雖生活能夠自理，但年事已高，無力照顧兒子，打算找住家保姆，費用每月至少人民幣8500元（約新台幣3.8萬元）。

不過，沈老伯夫妻每月退休工資不到人民幣1萬1000元（約新台幣4.9萬元），兒子每月有2000多元（約新台幣9000元）殘疾補助，且家中無存款，如今已無力承擔昂貴的住家保姆費，遂將與前妻生的女兒告上法庭，要求女兒每月支付5000元贍養費。

沈老伯提到，疫情期間自己腰傷在家躺了15天，女兒未曾看望；此前動遷獲得兩套安置房，因女兒夫妻做生意缺錢，他出售一套借款給女兒，又賣掉另一套置換現住房，剩餘房款30萬元及手續費至今未付清。此外，沈老伯還指出女兒家中有兩輛車，其中一輛是寶馬，卻長期不承擔家中任何責任與義務。

沈女反駁，自己小時候隨祖母生活，與父親和繼母共同生活時曾遭欺負虐待，導致精神抑鬱，且弟弟完全可以一人在家，自理沒有問題，只需提前準備好餐食。每次父親夫妻看病打電話，自己都第一時間趕到，父親腰傷也是自己帶去醫院，況且自己身體不好，2年內2次骨折，父親也未曾看望。

關於動遷安置房，沈女表示，父親出售一套並非借款給自己，而是自行花費。後來父親決定借款60萬給夫妻倆做生意，2人賣掉大房換小房還借了錢，才歸還父親60萬元。沈女透露，丈夫開網約車每月收入2000到3000元，自己在家帶12歲的孩子，生活困難。另沈老伯夫妻肯定有存款，他們不久前還換了新車。

法院審理認為，子女對無勞動能力或生活困難的父母有贍養義務，但目前沈老伯主張女兒給付贍養費依據不足，不予支持。同時指出，孝敬贍養父母是中華傳統美德，贍養包含經濟幫助與精神撫慰，贍養費給付與否不影響親情。

法院希望沈女能念及父親養育之恩，多陪伴年邁父親，給予精神關懷，也希望沈老伯體諒女兒成家後的小家庭壓力，對女兒多些寬容。

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