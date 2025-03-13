陸屁孩大鬧海底撈…站桌上「嗨往鍋內撒尿」　恐將賠償百萬

▲陸屁孩在海底撈撒尿。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸上海2名少年日前至海底撈外灘店用餐時，故意站上桌，並脫褲對準桌上的四宮格鍋小便，相關影片在網路上瘋傳。海底撈官方12日對此事發布聲明指出，已對2人提告，對在涉事門店消費的4109單顧客，全額退還當日餐費，並提供10倍現金補償。

據《九派新聞》報導，海底撈官方聲明指出，對於顧客往鍋裡小便一事，感到十分抱歉，因員工培訓過程中，未有此情況模擬訓練，導致事件發生時，店員未能及時維護好用餐的環境安全，十分愧對消費者對我們的信任，已汙染的鍋具等，已全部換新，並整間店進行搬家式的消毒。

▲海底撈官方微博12日發出道歉聲明。（圖／翻攝自微博，上同）

該份聲明也指出，經過監視器調查，警方已對2名少年行拘，海底撈將向他們提出民事賠償。

河南一名律師付建表示，涉事2名17歲男子需承擔民事賠償責任，賠償海底撈更換餐具、桌椅報廢、停業損失等費用，還有因影片傳播，對海底撈造成的負面影響，賠償金額可能高達百萬，此外還需向海底撈賠禮道歉。

先前報導指出，2名少年到海底撈餐廳用餐，其中1人在用餐的過程中，突然站到桌子上，接著開始尿尿，將尿液全部噴進湯鍋，同夥則是站在旁邊拍攝，並且不斷狂笑。不少網友紛紛痛批，「這人太噁心了」、「這桌子鍋碗筷杯都不能要了」、「犯案工具能不能剪掉呢」、「吃太撐得進去牢裡吃點清淡的」。

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