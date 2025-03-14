網美景點來了！超狂許願藤花海瀑布　成美文化園打造紫色夢幻花園

▲永靖成美文化園進入紫藤花季。（圖／成美文化園提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化永靖鄉成美文化園即將迎來一年一度的許願紫藤花季！成千上萬的紫色許願藤（又稱天使之顏）將於3至5月盛開，瀑布般垂掛的花串，將園區妝點成夢幻的紫色仙境，預計吸引超過五萬名遊客前來賞花，成為中部地區最熱門的網紅打卡景點。

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▲永靖鄉成美文化園進入紫藤花季。

園區內兩條長達50多公尺的許願藤花廊，共計超過200株、樹齡逾十年的許願藤，將在花期綻放出最迷人的紫彩。此外，成美文化園更精心設計了多條紫色藤花隧道與花牆，讓遊客能沉浸於浪漫氛圍中，感受如夢似幻的紫色花海瀑布。

▲成美文化園有台版兼六園美譽。

成美文化園執行長章嘉和表示，在許願藤花季期間，園區也將花園景區打造為紫色夢幻花園開放遊客探索，結合許願藤、花旗木等受歡迎的季節性花卉、紗幔帷幕與播夢種子、花好月圓等大型裝置藝術相互結合，營造出紫色夢幻場景。除了賞花，遊客還能漫步於兼具歷史人文與自然景觀的百年歷史建築「成美公堂」（2025年將迎來140周年）與媲美日本兼六園的絕美庭園中。

▲成美文化園紫藤花季。

園區提供免費導覽服務（假日10:00、14:00、15:00，以現場公告為準），解說園區歷史與花卉景觀。此外，還有漢服體驗、飄漆扇、羅黏香彩繪等特色活動，以及位於百年松柏環繞的松柏軒景觀餐廳，提供結合在地食材的特色料理，如家傳爌肉刈包與員林老舖肉捲等，讓您的賞花之旅更加豐富難忘。 歡迎您來成美文化園，體驗這場盛大的紫色浪漫。

▲永靖鄉成美文化園松伯軒。

▼永靖鄉成美文化園。