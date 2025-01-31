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彰化新打卡點！天王「小齊樹」、啦啦隊女神「李多慧樹」爆紅　

▲天王任賢齊拍攝宣傳田中花海，小齊樹爆紅。（圖／翻攝自田中農會）

▲天王任賢齊拍攝宣傳田中花海，小齊樹爆紅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣永靖鄉永北村大發路上，一棵210年歷史的茄冬樹，去年受到啦啦隊女神李多慧的造訪，如今已經成為網紅打卡熱點。而在田中鎮望高瞭，農會打造12公頃波斯菊與油菜花花海，藝人任賢齊返鄉拍片宣傳。在拍攝過程中，他在一棵酒瓶蘭樹下休息，當地人將其命名為「小齊樹」，意外引起熱烈討論。

▲天王任賢齊拍攝宣傳田中花海，小齊樹爆紅。（圖／翻攝自田中農會）

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▲田中鎮農會打響花海名號。（圖／翻攝自田中農會，以下同）

去年8月，南韓啦啦隊女神李多慧以其精湛舞藝與高親和力笑容，在全台掀起旋風。她前往彰化永靖被譽為「台版兼六園」的成美文化園，並在永北村參觀了210年的茄冬樹，與村民合照，受到熱烈歡迎。村長劉銘松興奮地說：「以後我們也可以有李多慧樹了！」如今，這棵樹已經成為到永靖必去的打卡新景點。

▲天王任賢齊拍攝宣傳田中花海，小齊樹爆紅。（圖／翻攝自田中農會）

▲啦啦隊女神與永靖鄉老茄冬樹及鄉親合影。（資料圖／頂新和德文教基金會提供）

田中鎮頂潭里望高寮是南彰化重要水稻產區，每年11月底二期稻收割後，農民為了使農田滋潤養分，灑上波斯菊、油麻菜花種子，一大片花海美不勝收，為此田中鎮農會推廣大會，並在花海中打造各種使用稻草裝置藝術及特殊的迷宮，吸引數萬人造訪，徜徉在花海及稻浪中。

▲天王任賢齊拍攝宣傳田中花海，小齊樹爆紅。（圖／翻攝自田中農會）

▲永靖鄉210年老茄冬樹。（資料圖／頂新和德文教基金會提供）

去年年底，任賢齊返鄉拍攝田中花海宣傳片。他隨性地坐在酒瓶蘭前的石椅上休息，照片被分享到各大社群，引發熱議。當地里長指出，這棵酒瓶蘭種在稻田區入口處，已經長達23年，但以前很少人會去注意。在任賢齊的宣傳下，吸引不少人為了「小齊樹」，排著長長的人龍合影打卡拍照。

▲天王任賢齊拍攝宣傳田中花海，小齊樹爆紅。（圖／翻攝自田中農會）

「台東有金城武樹，田中也可以有任賢齊樹」，網友及鎮民討論後，任賢齊同意，決定將此酒瓶蘭命名為「小齊樹」，希望能藉此為地方帶動更多觀光人潮。

▲天王任賢齊拍攝宣傳田中花海，小齊樹爆紅。（圖／翻攝自田中農會）

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