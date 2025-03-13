中俄伊明談核問題　陸外交部：外交努力加強溝通協調

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝中國政府網）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸將於明（14）日舉行伊朗核問題的中俄伊北京會晤，並由副外長馬朝旭主持。大陸外交部最新表態稱，一貫主張通過政治外交途徑妥善解決伊朗核問題，北京會晤是中方最新的外交努力，旨在加強溝通協調，為早日恢復對話談判創造條件。

據報導，大陸外交部副部長馬朝旭將主持會議，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫、伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）將赴北京出席，三方將就伊朗核問題及其他共同關心的問題交換意見。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表態，支持就伊朗核問題全面協議在聯合國安理會認可的模式下恢復俄羅斯、美國、中國、法國、德國、英國和伊朗曾參與的對話。

在今（13）日的大陸外交部例行記者會上，外媒提問，中方對北京會晤有何期待？這次會晤對外國媒體開放嗎？

大陸外交部發言人毛寧表示，已經發布將舉行中俄伊北京會晤的消息，作為聯合國安理會的常任理事國和伊朗核問題全面協議的參與方，中國一貫主張通過政治外交途徑妥善解決伊朗核問題，維護國際核不擴散機制，促進中東地區的和平穩定。

她指出，北京會晤是中方最新的外交努力，旨在加強溝通協調，為早日恢復對話談判創造條件。「在當前形勢下，我們認為有關各方都應當保持冷靜克制，避免伊核局勢升級，甚至走向對抗衝突。」

毛寧指出，中方真誠希望各方能夠相向而行，不斷地增信釋疑，早日將重啟對話談判的勢頭轉化為現實；「你的第二個問題，會晤是不是對外國媒體開放，我需要了解一下」。

2015年，伊朗與伊核問題六國（美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國）達成伊朗核問題全面協議。根據協議，伊朗承諾限制其核計劃，國際社會將解除對伊制裁。

2018年5月，美國宣佈退出伊核協議並逐步恢復對伊朗的制裁。伊朗方面則宣佈將分階段減少履行協議。