伊朗核問題有解？　中俄伊週五北京會晤

▲伊朗國旗在國際原子能總署前飄揚。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

中國大陸將於本週五（14日）舉行伊朗核問題中俄伊北京會晤，並由副外長馬朝旭主持。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表態，支持在聯合國安理會認可的模式下，就伊核協議恢復對話。

大陸外交部發言人宣布，大陸外交部副部長馬朝旭將主持會議，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫、伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）將赴北京出席，三方將就伊朗核問題及其他共同關心的問題交換意見。

另據《俄羅斯衛星通訊社》12日報導，拉夫羅夫表示，俄羅斯支持就伊朗核問題全面協議在聯合國安理會認可的模式下恢復俄羅斯、美國、中國、法國、德國、英國和伊朗曾參與的對話。

拉夫羅夫在接受美國自媒體採訪時表示，中美就波斯灣局勢以及伊核計劃全面合作行動計劃進行了討論；俄羅斯支持恢復協議最初規定的、得到聯合國安理會和伊朗批准的模式。

報導稱，由於一些跡象表明，美方希望新協議在一些政治體條件下達成，比如伊朗必須接受檢查，以證明不支持伊拉克、黎巴嫩、敘利亞等地組織，但是拉夫羅夫對此表示擔憂，並認為「這一方案不可行」。

2015年，伊朗與伊核問題六國（美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國）達成伊朗核問題全面協議。根據協議，伊朗承諾限制其核計劃，國際社會將解除對伊制裁。

2018年5月，美國宣佈退出伊核協議並逐步恢復對伊朗的制裁。伊朗方面則宣佈將分階段減少履行協議。

另外，在談及中俄關係時，拉夫羅夫說，俄中兩國長期友好互信的關係達到前所未有的水準；「美國人清楚，我們永遠不會違反與中方在法律和政治層面所應承擔的義務」。

他也坦言，在中俄的關係中存在一些問題和困難，這在很大程度上是由於制裁所導致的，因為企業希望避免這種「處罰」。