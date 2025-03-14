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日本宿舍淪垃圾屋　中國留學生退租「擠爆滿爆噁爆」

慎入！又有留日中國留學生，把宿舍變成垃圾屋「擠爆滿爆噁爆」。（翻自X平台）

▲慎入！又有留日中國留學生，把宿舍變成垃圾屋「擠爆滿爆噁爆」。（翻自X平台，下同）

圖文／鏡週刊

先前曾傳出部分中國留學生，在國外結束住宿後，留下誇張的垃圾屋，讓房東感到頭痛。現在又有網友指出，有留日的中國留學生退租，但房東卻發現，整間宿舍已經變成極度誇張的垃圾屋，非常噁心。

近日有網友流傳一組圖片，顯示有中國留學生，向住在日本的中國人承租房子。但到了退租時刻，屋主前去整理房間，一開門卻驚見滿出來的紙箱和棉被與布織品，另外在屋內的每個房間、走廊和角落，全都塞滿垃圾，冰箱內也全是廢棄食物。

慎入！又有中國留學生　把日本宿舍變成垃圾屋「擠爆滿爆噁爆」

慎入！又有中國留學生　把日本宿舍變成垃圾屋「擠爆滿爆噁爆」

慎入！又有中國留學生　把日本宿舍變成垃圾屋「擠爆滿爆噁爆」

慎入！又有中國留學生　把日本宿舍變成垃圾屋「擠爆滿爆噁爆」

總括來說，這個狀況可謂「塞滿一屋子垃圾」，讓房東相當頭疼。而且更誇張的是，浴室也被弄得髒亂不堪，宛如廢棄20年以上的屋子一樣。這組影像隨即被網友瘋傳，大家也紛紛直呼：「租給中國人就是有這種風險！」、「中國人專坑中國人。」、「這是要抗日？」、「要把浴室房間弄成這樣，也真是奇葩...」


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