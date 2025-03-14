50嵐不藏了「霸氣公開奶茶秘方」　大票人嗨翻：自己也能做

▲老字號手搖飲「50嵐」是不少民眾的飲料店口袋名單。（圖／擷取自Google Maps）

文／CTWANT

台灣手搖飲店林立，而台人愛喝手搖飲的飲食文化更成為本土特色，其中老字號手搖飲「50嵐」更是以實惠價格打下國民手搖地位，不過近日50嵐小編突意外曝光「飲料配方」，引起網友驚呼，「這是可以免費知道的嗎？」

一名網友在社群平台Threads發文表示，自己是一名奶茶控，每次去飲料店必點奶綠，喝來喝去還是覺得50嵐最好喝，讓他忍不住上網求問，「好想知道50嵐的奶精是哪家的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲50嵐小編突公開奶茶配方，原來使用的是雀巢咖啡伴侶奶精。（圖／翻攝自Threads）

貼文曝光後，不少同好紛紛留言大讚，「真的是50嵐的奶精奶茶最好喝」、「50嵐的奶精奶茶真的第一名」、「真的！我也只愛50嵐奶綠！」、「50嵐唯一指定奶精奶茶，連日本親戚現在去點飲料都會說我要奶精奶茶」、「男友是鮮奶派的！只有50嵐，可以喝奶精奶茶！」、「50嵐我也只喝奶綠⋯30年來都是如此沒有改過，幾乎天天一杯，冷熱都好喝」、「50嵐的奶精系列真的很頂！」

令人吃驚的是，該篇PO文也意外釣出北區50嵐小編，只見對方貼出一張「雀巢咖啡伴侶奶精」照片，直接公開奶茶秘方，讓網友震驚直呼，「直接公告秘方，好霸氣喔」、「這是可以免費知道的嗎？不管先記下來」、「果然霸氣啊，不枉費多年的支持」、「50嵐好猛！！今天下午就來喝50嵐奶精奶茶了！」、「直接大方出場，今天我就要買50嵐」、「話都不說一句直接上圖也太爽快」、「這樣我在國外豈不是也能自己做出來。」

延伸閱讀

▸ 人妻爸告別式「婆家沒人到場」！小姑公公過世卻要求全員出席 公公：幫做面子

▸ 隔壁阿伯中風！婆婆哭得比正宮還慘 她悲喊「這句」公公臉都綠了

▸ 原始連結