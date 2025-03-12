手搖飲「淋膜紙杯」暗藏塑化劑危機？　消基會抽查30件結果出爐

▲許多手搖飲店家都使用淋膜紙杯，圖中非抽檢店家。（示意圖／資料照／南投縣政府）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣是手搖飲王國，光去年上半年營業額就高達660億元。由於許多店家都使用具有塑膠淋膜的紙杯，所以不少消費者擔心會不會有塑化劑溶出的問題，甚至疑惑為何明明已經選購「無糖」飲品，仍能嚐出淡淡甜味？懷疑是否添加甜味劑。為此，消基會抽驗30件手搖飲，並公布檢測結果。

2024年9月間，消基會在台北市及新北市的連鎖便利商店、咖啡專賣店、速食店及手搖飲店，選購茶、咖啡及奶茶類，共計30件樣品，容器均為淋膜飲料杯，其中6件是無糖、不含牛奶或奶精的熱飲，其餘24件是指定甜度或奶精或牛奶的樣品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消基會抽查發現，本次30件樣品中，29件未檢出塑化劑，僅1件樣品（「西雅圖咖啡」大杯無糖熱拿鐵）檢出0.06 ppm的DBP，仍遠低於食藥署訂定之企業監測塑化劑指標值（0.5 ppm）。甜味劑方面，本次30件樣品中，有11件添加珍珠，歷經13項甜味劑檢測後，30件均未檢出。

消基會進一步解釋，衛福部公告的DBP耐受量參考值為每日每公斤體重0.01毫克，以60公斤體重的消費者計算，每日DBP耐受量為0.6毫克。本次有一件檢出DBP，含量約為0.06 ppm，計算1杯飲品（以450公克計）的DBP含量約為0.03毫克，尚未超過每日耐受量。

至於未添加甜味劑，為何還會有甜味？消基會回應，牛奶中主要的醣類為乳糖，約牛奶含量的9％，故添加牛奶的飲品會有甜味。

消基會建議，塑膠製品輕便、用途多元，然而有愈來愈多的研究顯示含有塑化劑的製品不適合用來盛裝食物，尤其含塑化劑的食品器具容器接觸油脂後，伴隨溫度升高及留置時間增長，會有溶出進入食物的風險，建議消費者的食品器具容器以挑選不鏽鋼類、陶瓷類或玻璃類為優先。