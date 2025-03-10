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罷伍麗華案補件「裝訂」被刁難？　中選會澄清：查核標準都一致

▲▼伍麗華 原住民族委員會組織法部分條文修正草案 發言 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲伍麗華被鎖定罷免。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍營發動罷免民進黨立委，其中罷免立委伍麗華的團體已完成第一階段補件，卻被爆出過程因裝訂方式遭中選會刁難。對此，中選會說明，選務人員因擔心名冊散落，可能會與「裝訂成冊」規定不符，於現場提供訂書機供其裝訂，未有任何刁難之事。

中選會表示，因當天該案送選務機關後，選務人員發現其補提名冊有些部分僅用迴紋針別住，為避免其名冊因此有散落之虞，而可能會與「裝訂成冊」規定不符，所以同仁則請他們予以裝訂起來。至於，收件標準則屬一致，即應「裝訂成冊」之規定，此為公職選罷法第76條特定明定，故網路謠言胡扯有長尾夾、迴紋針或訂書機等之爭係屬無稽之談，遑論選務機關亦有提供訂書機供其裝訂，且未有任何刁難之事。

中選會也指出，另該案「往生者連署」人數係由台北市政府戶政事務所將依法查對結果依法併入台北市選委會之查對後，再回報給中選會確認，而由中選會發函給領銜人請其補提，亦請各界勿再造謠該案「往生者連署」人數較多係中選會之查對結果，實則其他各該罷免案有關「往生者連署」人數之查對亦係由各地選委會暨各地政府（戶政事務所）依法為之，且各地專任、兼職之選務文官均依法辦理，查核標準也都一致。

此外，對於仍有網傳述及有特定罷免案提議領銜人8天未收到選務機關請其補提公函，中選會強調，此則謠言則核與法令規定、事實基礎均有不符，一是該案罷免提議領銜人姓張並非姓賴，張姓領銜人於中選會文發36小時內即已收件，至賴姓人士宣稱其為該案罷免召集人但其並非法定領銜人，自無從收到選務機關請其補提之公函，更無其所稱或網傳所指張姓領銜人8天未收到公函之事；此件網路造謠，建請該案張姓領銜人與宣稱為罷免案之賴姓召集人可就彼此是否有冒名領銜之事以訴訟方式解決，又選務機關則可配合司法機關偵辦而提供相關文書確認該案罷免提議領銜人卻定為張姓人士並非姓賴，且賴姓人士亦非備補領銜人，則併予敘明。

而針對網傳胡扯中選會有飛鴿傳書之謠言，選務機關亦予以澄清暨說明如後；經查該罷免案係李姓提議領銜人自己因故未收件，選務機關則有依法完成送達程序外，並有告知其因故未收件，應至南門郵局領取公函在案；但迄今（3/10）為止，仍有網傳胡指李姓領銜人未收到公函係選務機關所致，此則與事實完全不符，實則選務機關不僅有依法送達在案，李姓領銜人也明知自己因故未收件，亦有前往南門郵局領取公函，故請網友停止造謠。

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