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大陸 大陸焦點 特派現場

《反分裂法》有效遏制台獨　趙樂際：解決台灣問題是矢志不渝歷史任務

▲▼ 北京、反分裂國家法20周年、趙樂際、王毅 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 趙樂際發表重要講話。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

今（14）日是大陸人大頒布《反分裂國家法》實施20周年，上午10點在北京人民大會堂東大廳舉辦座談會，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際稍早發表重要談話，他指出《反分裂國家法》維護台海和平穩定，推動兩岸關係發展，促進祖國統一，保障中華民族根本利益，具有重大的現實作用和深遠的歷史影響。解決「台灣問題」，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。

大陸《反分裂國家法》實施20周年於上午10點在人民大會堂東大廳舉行，出席人員中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅，全國政協副主席、中央統戰部長石泰峰，全國人大副委員李鴻忠，公安部長王小洪，中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立。

坐在趙樂際、王毅對面是大陸國台辦主任宋濤，右手邊是第二十屆中央委員，中國人民解放軍東部戰區司令員林向陽，左手邊是現任第十四屆全國人大常委會委員、憲法和法律委員會主任委員信春鷹，背對媒體。座談會還有中共中央和國家機關有關部門、有關人民團體，解放軍有關單位和組織部隊，有關民主黨派中央及北京市有關負責同志以及台胞代表和專家講話。

會議一開始由李鴻忠主持會議，並且表示經黨中央批准，中共中央台灣工作辦公室與全國人大常委會法工委舉行《反分裂國家法》實施20周年座談會，趙樂際委員長將發表講話，充分彰顯以習近平同志為核心的黨中央，堅定促進兩岸關係和平發展，捍衛國家主權和領土完整，推進祖國統一大業，實現強國建設民族復興偉業的堅定意志和使命擔當。

座談會首先由大陸國台辦宋濤先發言，趙樂際壓軸發表重要談話。他首先指出，今天隆重召開《反分裂國家法》20周年座談會，回顧歷史，總結經驗，我們進一步做好新時代對台工作，堅定不移推進祖國統一大業，實現民族復興偉業具有十分重要的意義。

趙樂際說，解決「台灣問題」，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。20年前在台獨分裂活動日益猖獗，嚴重威脅國家主權和領土完整的形勢下，為反對、遏制「台獨」分裂，促進祖國統一，黨中央適應海內外中華兒女的強烈呼聲，做出制定《反分裂國家法》的重大決策。

▲▼ 北京、反分裂國家法20周年、趙樂際、王毅 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 《反分裂國家法》20周年座談會，出席人員規格比五年前高。（圖／記者任以芳攝）

趙樂際說，十屆全國人大三次會議，高票通過了這部法律並頒布實施，這是兩岸關係史上具有里程碑意義。《反分裂國家法》全面貫徹黨中央對台大政方針，對震懾「台獨」分裂和遏制外來干涉，捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，推動兩岸關係發展，促進祖國統一，保障中華民族根本利益，具有重大的現實作用和深遠的歷史影響。

趙樂際指出，二十年來，特別是黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引下，我們全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述，和新時代黨解決台灣問題的總體方案，全面實施《反分裂國家法》，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，推動「反獨促統」，不斷取得新的進展和成效。

趙樂際說，「一是進一步豐富完善依法懲處的制度體系」。《反分裂國家法》黨中央關於反對台獨分裂，促進國家統一的大政方針，以法律形式固定下來，開宗明義講，反對和遏制「台獨」分裂勢力、分裂國家作為立法宗旨之一。

趙樂際接著說，二十年來，特別是黨的十八大以來，在習近平法治思想指引下，我們高度重視運用法治方式、法律手段懲治和遏制台獨，推動祖國統一。

趙樂際，進一步說，國家安全法明確規定，維護國家主權統一和領土完整是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同利益。愛國主義教育法明確規定，國家加強對推進祖國統一方針政策的宣傳教育，增強包括台灣同胞在內的全中國人民對完成祖國統一大業神聖職責的認識，「依法保護台灣同胞的權利和利益，堅決反對台獨分裂行徑，維護中華民族根本利益。」

趙樂際說，對外關係明確定義，中華人民共和國在一個中國原則的基礎上，按照和平共處5項原則，同世界各國建立和發展對外關係，首次出台依法追究「台獨」分裂行為刑事責任司法文件，公佈「台獨頑固分子」名單，並實施懲戒，持續豐富打擊「台獨」法律工具。

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