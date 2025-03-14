賴清德「中國是境外敵對勢力」　林濁水挺：調整為穩健的戰略清晰

▲前立委林濁水。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德昨日於總統府敞廳發表國安談話，並依據《反滲透法》明確定義中國為「境外敵對勢力」，對此，前立委林濁水今（14日）表示，在美國前總統拜登強調戰略清晰時，前總統蔡英文則強調戰略模糊，如今美國總統川普堅持戰略模糊，賴清德反而調整為穩健的戰略清晰，讓他喘了一口氣，大感振奮。

林濁水點出，賴清德昨日宣布，恢復軍事審判投共失節軍人、清查國人申請中共身分證狀況，尤其軍公教、中國人來台定居須放棄中國戶籍不能雙重國籍、官員，包括立委與村里長到中國交流要透明化、宗教或公益組織赴中國交流要揭露，以及限制統戰背景的人來台。

此外，林濁水特別指出，賴清德還說，「這樣的中國，已是我國《反滲透法》所定義的『境外敵對勢力』。」林濁水認為，在拜登強調戰略清晰時，蔡英文不斷強調戰略模糊；如今川普堅持戰略模糊，賴清德反而一舉揮別戰略模糊，調整為穩健的戰略清晰。

針對戰略的改變，林濁水表示，自己終於喘了一口氣，大感振奮。林濁水說明，中國文攻武嚇持續加強，島內呼應統戰滲透的人也逐漸大膽，台灣早已無戰略模糊空間。

林濁水進一步說明，再加上川普戰略模糊，台灣不能失衡，台灣戰略調整勢在必行，況且如今全球民主社會普遍的抗中共氣氛下，這樣的調整也來自國內民眾、國際社會愈來增強的支持。

林濁水舉例，以民調來看，近年台灣民眾對中共反感度接近80％，好感度不到10%，罷免藍委也勢如破竹，正是民氣強勁的展現。不過，林濁水仍提出建議，將「中國，已是我國境外敵對勢力」改為「中共，已是我國境外敵對勢力」，應較為穩健。