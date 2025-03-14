用AI撰文「周杰倫、黃曉明豪賭輸光46億」　造謠男落網

▲黃曉明與周杰倫被造謠影射在澳門豪賭輸光46億台幣身家，2人先後否認。（圖／黃曉明微博、周杰倫IG）

圖文／鏡週刊

日前微博傳出一位超一線男星在澳門的永利皇宮賭場連續豪賭7天，結果輸光全部10.3億人民幣（約台幣46億元），還抵押了3處豪宅與私人飛機，被網友懷疑的周杰倫與黃曉明先後發聲明否認自己是事主，對岸公安部門4天後破案，揪出一名36歲的徐姓男子利用AI撰文上網造謠，對他處以行政拘留8天處罰。

這場鬧劇從3月10日開始在網上傳播，指頂流巨星輸光10.3億人民幣，透過離岸公司向賭場帳戶分17筆轉帳8.6億人民幣。再經地下錢莊兌換1.7億港幣現金籌碼，「知情人士透露該明星位翻本甚至向澳門黑幫借貸3億元高利貸，北京朝陽區價值2.8億元的獨棟別墅及上海陸家嘴頂級公寓居已被法院查封，涉及5家品牌集體宣布解約。」

▲人民日報報導造謠頂流男星澳門豪賭的人已抓到，並處以8日行政拘留處罰。（圖／人民日報微博）

中共官媒人民日報稍早報導，對岸公安已查明，一名36歲徐姓男子為博取流量謀取非法利益，在3月10號疑似使用社交app小紅書的AI智慧生成功能輸入社會熱點詞製作標題為「頂流明星被曝境外豪賭輸光十億身價引發輿論海嘯」的文章傳播，「造成謠言迅速傳播擴散，引發大量線民議論，誘發相關謠言、話題等頻繁登上熱搜熱榜，嚴重擾亂公共秩序。公安機關根據相關法律法規，對徐某強處以行政拘留8日處罰。」

該文曝光後，網友根據能輸掉10億身家的經濟能力猜測周杰倫、黃曉明、相聲演員趙本山及影帝陳道明是最可能的人選，周杰倫與黃曉明先後否認，而造謠男子不久後也落網，結束這場鬧劇。



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