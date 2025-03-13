法院未延續電子監控！　鍾文智炒TDR重判30年5月定讞失聯中

▲鍾文智遭判刑30年5個月定讞，並啟動防逃機制，不料法未延續他電子腳鐐監控，如今找不到人。圖為電子腳鐐，非當事人。（圖／本刊資料照）

圖文／鏡週刊

曾身兼連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作外商揚子江船業公司等5檔台灣存託憑證（TDR），不法獲利4.7億元，最高法院昨依違反證交法等罪，判他30年5個月定讞，檢方立即啟動防逃機制，詎料，法院在去年底居然未延續他的電子腳鐐監控，讓他有機會逃亡，據了解，鍾目前藏身北部地區仍失聯中，伺機等待漁船偷渡出境。

最高法院以洗錢等7罪，各判鍾文智8月到9年10月徒刑，合計刑期30年5月定讞，北檢同步獲悉後，為防止國寶集團總裁朱國榮落跑事件重演，全面啟動防逃機制。

鍾文智因被控炒作揚子江、超級、明輝、特藝石油等TDR，日前被高院重判17年6月，由於鍾文智曾冒用他人護照出境，高院曾裁定施以電子腳鐐，去年10月電子監控期滿竟未繼續監控，形同解除對鍾文智的監控，其中有無玄機，有待相關單位進一步調查。

此外，更詭異的是，學界這幾年來不斷有人透過舉辦研討會、刑法學者發表意見、聲請專家證人出庭鑑定，試圖證明台灣未將TDR入法，使投資人誤觸法網被判刑，有立委曾批評「鍾文智條款」，加上金管會不認可，提案修法闖關失敗，可見他神通廣大。

由於朱國榮同樣因沒監控而搭遊艇落跑，如今又傳出鍾文智失聯找不到人，害北檢正全面找人，加強機場或岸巡港口查緝以杜絕他持假護照搭機或漁船遊艇潛逃。



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