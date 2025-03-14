川普取消「出生公民權」　要求最高法院定奪

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普上任首日簽署行政命令，取消在美出生即有公民權的規定，但此命令遭到多州法院阻止，要求不得在全美執行。川普政府今天向最高法院提出請求，希望限縮各州法院的權限，這一案件正式進入最高法院審理，結果將影響百年來在美出生即為美國公民的認知。

川普簽署的行政命令引發爭議，馬里蘭、麻薩諸塞與華盛頓州的聯邦法院發出指令，要求全美暫停執行該命令。川普政府則主動要求最高法院撤除這些禁令，這是120多年來首次在最高法院討論在美出生即為公民的法律爭議。

司法部副檢察長哈里斯（Sarah Harris）表示，這些法院的判決範圍過於廣泛，大法官必須限縮其影響範圍，僅在這些法院轄區內有效。

《紐約時報》指出，川普政府此舉是為了回應州法院超越個案適用全美的禁令。這種手段過去兩黨都曾使用，州聯邦法院的判決有時會影響全國政策，這一爭議已辯論多年。

美國憲法第14修正案於1868年通過，規定在美出生及歸化者皆為美國公民。1898年，黃金德案確立了在美出生者即為公民的法律基礎。然而，長期以來也有法律學者認為，憲法修正案中的「受司法管轄」不等同於在美出生即為公民，呼籲最高法院重新解釋。

川普政府核心成員認為，若父母為非法移民或持短期非移民簽證者，其子女不應在美出生即為美國公民。這一觀點若被最高法院接受，將改變美國人口結構與流動模式。

目前尚不清楚最高法院是否會因緊急原因同意接手川普政府的請求，但即使拒絕，類似案件最終仍可能進入最高法院，大法官屆時將決定是否處理這一基本爭論。CNN報導，最高法院可能要求挑戰川普行政命令的各方在幾日內提供簡短說明。