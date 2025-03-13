快訊／《上班不要看》成軍9年解散！呱吉：拍得很好下次不要再拍了

記者閔文昱／綜合報導

YouTube頻道「上班不要看」由呱吉創立，影片題材多元、風格輕鬆詼諧，不過近日已數周未更新，讓不少網友好奇「是否解散了？」對此，呱吉今天正式在上班不要看粉專宣布頻道結束，並幽默表示「上班不要看拍得很好，下次不要再拍了。」

▲「上班不要看」在2015年成立，成員經過多次更替。（圖／翻攝上班不要看YouTube）

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上班不要看臉書全文：

大家好，我是上班不要看的呱吉。

上班不要看是在2015年底成立的。

第一年只有4個人，亂搞了一些好像有點好看的東西，例如海浪法師和洋芋片船。2017年我們人數成長到10人，那時候我們做了很多讓人印象深刻的經典，例如美食廢人、巴傑羅斯、還有每次都讓上不員工焦頭爛額的週記系列。

很多系列性作品我們都不再做了，可能是觀看數下滑，觀眾不愛看了，也可能是開創這個系列作品的老成員離開，為了尊重他的創意，我們就將它封印在每個人的回憶裡。

這就是過去這九年不斷往前走，不斷遺落裝備，但是也不斷撿到新道具的冒險歷程。

我還記得我們在2018年時曾經寫信給一個日本的插畫家Rockin’ Jelly Bean，請這位國際知名的大師幫我們畫張海報，我們有種的程度就跟忠孝東路走九遍和一日雙塔的難度一樣高。當時Rockin’ Jelly Bean沒有拒絕我們，只回覆說：「如果你們撐到第10年沒有倒，我就幫你們畫一張。」

維繫一個團體真的不容易，他不是呱吉或團體裡任何一個人說了算數，你們所認知到的上班不要看，是所有成員共同創造出來的成果。

經過了這麼長丟丟撿撿的結果，有時候我也會問現在的上班不要看到底是什麼？觀眾又覺得是什麼？

就像前面說的，也許就像某個被封印起來不再拍的影片，上班不要看也到了該把專案結束的時候。我覺得自己已經無法再帶這些美好的回憶去更遠的地方。

這是上班不要看的第10年，好像該跟Rockin’ Jelly Bean老師說個抱歉啊。

這是上班不要看這個專案的結束，不是我個人的，也不是這個團體任何一個成員的，更不是至今仍在支持我們的觀眾的結束。明天太陽升起之後，我們都會在自己的路上繼續往前走。

未來的事情很難說，也許哪天我們一時興起，又Travel Maker起來了也說不一定。但現在我只想和大家好好吃個飯，跟我們的青春說再見。

上班不要看拍得很好，下次不要再拍了。