　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／《上班不要看》成軍9年解散！呱吉：拍得很好下次不要再拍了

記者閔文昱／綜合報導

YouTube頻道「上班不要看」由呱吉創立，影片題材多元、風格輕鬆詼諧，不過近日已數周未更新，讓不少網友好奇「是否解散了？」對此，呱吉今天正式在上班不要看粉專宣布頻道結束，並幽默表示「上班不要看拍得很好，下次不要再拍了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自梅柏FB）

▲「上班不要看」在2015年成立，成員經過多次更替。（圖／翻攝上班不要看YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

上班不要看臉書全文：

大家好，我是上班不要看的呱吉。

上班不要看是在2015年底成立的。
第一年只有4個人，亂搞了一些好像有點好看的東西，例如海浪法師和洋芋片船。2017年我們人數成長到10人，那時候我們做了很多讓人印象深刻的經典，例如美食廢人、巴傑羅斯、還有每次都讓上不員工焦頭爛額的週記系列。

很多系列性作品我們都不再做了，可能是觀看數下滑，觀眾不愛看了，也可能是開創這個系列作品的老成員離開，為了尊重他的創意，我們就將它封印在每個人的回憶裡。
這就是過去這九年不斷往前走，不斷遺落裝備，但是也不斷撿到新道具的冒險歷程。

我還記得我們在2018年時曾經寫信給一個日本的插畫家Rockin’ Jelly Bean，請這位國際知名的大師幫我們畫張海報，我們有種的程度就跟忠孝東路走九遍和一日雙塔的難度一樣高。當時Rockin’ Jelly Bean沒有拒絕我們，只回覆說：「如果你們撐到第10年沒有倒，我就幫你們畫一張。」

維繫一個團體真的不容易，他不是呱吉或團體裡任何一個人說了算數，你們所認知到的上班不要看，是所有成員共同創造出來的成果。
經過了這麼長丟丟撿撿的結果，有時候我也會問現在的上班不要看到底是什麼？觀眾又覺得是什麼？

就像前面說的，也許就像某個被封印起來不再拍的影片，上班不要看也到了該把專案結束的時候。我覺得自己已經無法再帶這些美好的回憶去更遠的地方。
這是上班不要看的第10年，好像該跟Rockin’ Jelly Bean老師說個抱歉啊。

這是上班不要看這個專案的結束，不是我個人的，也不是這個團體任何一個成員的，更不是至今仍在支持我們的觀眾的結束。明天太陽升起之後，我們都會在自己的路上繼續往前走。

未來的事情很難說，也許哪天我們一時興起，又Travel Maker起來了也說不一定。但現在我只想和大家好好吃個飯，跟我們的青春說再見。

上班不要看拍得很好，下次不要再拍了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《上班不要看》結束3主因！呱吉淚曝一記重拳「不能再當沒聽見」

全面開戰！鳳梨怒爆疲老闆欠2億「自導自演被押走」　幫忙反被控設局

近百新手駕駛車禍喪命！立委要求檢討考照　交通部研擬回訓制度

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清「只是一次性合作」

快訊／《上班不要看》成軍9年解散！呱吉：拍得很好下次不要再拍了

受害人+1！與家寧哥合作　開6間店「他卻0分潤」翻合約怒：鑽漏洞

赴陸要落實登錄揭露制度　旅行業憂：解除禁團令更難了

雷雨灌到周六　強烈冷氣團急凍5天「低溫下探9度」

3月接棒台灣觀光100亮點　高雄月月推「雙旗之旅」遊山海河港

Andy頻道沒了！他祝福「拿走別人心血的人萬事如意」　網：發威了

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

女兒轉正為富邦悍將啦啦隊！　藍波老師等下班路：心甘情願

大貨車煞車失靈「開上護欄減速」　騎士驚險逃命畫面曝 #高雄

【忘記寶寶在睡覺】媽看影片忍不住大笑　下秒聽哭聲驚嚇急摀嘴XD

《上班不要看》結束3主因！呱吉淚曝一記重拳「不能再當沒聽見」

全面開戰！鳳梨怒爆疲老闆欠2億「自導自演被押走」　幫忙反被控設局

近百新手駕駛車禍喪命！立委要求檢討考照　交通部研擬回訓制度

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清「只是一次性合作」

快訊／《上班不要看》成軍9年解散！呱吉：拍得很好下次不要再拍了

受害人+1！與家寧哥合作　開6間店「他卻0分潤」翻合約怒：鑽漏洞

赴陸要落實登錄揭露制度　旅行業憂：解除禁團令更難了

雷雨灌到周六　強烈冷氣團急凍5天「低溫下探9度」

3月接棒台灣觀光100亮點　高雄月月推「雙旗之旅」遊山海河港

Andy頻道沒了！他祝福「拿走別人心血的人萬事如意」　網：發威了

快訊／普丁表態支持30天停火　前提解決俄烏危機根源實現長久和平

桃園市議長邱奕勝率議會團隊赴金門交流　加強姊妹市情誼

桃園污水管線定期巡檢維護　水資中心回收再利用

《上班不要看》結束3主因！呱吉淚曝一記重拳「不能再當沒聽見」

英國手工超跑廠「全新旗艦正式登場」！鋁合金底盤＋碳纖車頂剛性強

閱之海筆記／沾親帶故：談韓國的「倫理片」

5檔ETF喜迎長榮近百億股利　00919笑納近半數最補

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

生活熱門新聞

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

全面開戰！鳳梨爆疲老闆自導自演被押走

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

即／《上班不要看》正式解散！呱吉證實

與家寧哥合作！開6間店「他都沒拿到分潤」：被鑽漏洞

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

《上班不要看》宣布解散！呱吉淚曝3主因

Andy頻道沒了！台南Josh發文祝福

聽說Andy請法扶律師！巴毛律師：這把坑大了

獨／男男激戰塞20cm巨棒　「姊夫」卡直腸震整晚

汽車「隔熱紙透光度」規範6月公布　陳世凱：人命比隱私重要

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

更多熱門

相關新聞

台南出現廢棄「椰子殼小山」　環保局要追兇手

台南出現廢棄「椰子殼小山」　環保局要追兇手

有網友在網路社群PO出影照，畫面可見道路堤岸下遭人惡意傾倒廢棄椰子殼堆成小山，網友怒稱：「遇到天雨時，椰子殼內部會積水孳生革熱病媒蚊，沒得過登革熱的人不知生不如死的痛苦」，PO文引起網友熱議，台南市環保局指出，將派員查看附近監視器畫面及查明是否有行為人跡證後，依廢棄物清理法規定查處。

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

連2天擾金門！陸「4艘海警船」闖限制水域

連2天擾金門！陸「4艘海警船」闖限制水域

Andy再發聲！　籲保持理性冷靜：事件已交法律途徑處理

Andy再發聲！　籲保持理性冷靜：事件已交法律途徑處理

與家寧哥合作！開6間店「他都沒拿到分潤」：被鑽漏洞

與家寧哥合作！開6間店「他都沒拿到分潤」：被鑽漏洞

關鍵字：

頻道結束呱吉網紅YouTube社群影音

讀者迴響

熱門新聞

曾國城道歉了

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清

深度僅3km！那不勒斯40年最強震狂搖20秒

全面開戰！鳳梨爆疲老闆自導自演被押走

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上

家寧「神隱1天出手了」！

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！暖心事蹟曝光

家寧合作廠商被點抵制　牙醫診所澄清

即／《上班不要看》正式解散！呱吉證實

自助餐10道菜900元嚇傻居民　老闆發聲了

快訊／金秀賢又有私照外流！親密貼臉金賽綸　爆料YTR狠嗆：我去記者會找你

24歲年輕媽淪性奴　陳屍夜店廁所

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

更多

最夯影音

更多

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

「#AI女神 」 #李珠珢 來了！ 首披 #Fubon Angels 戰袍

撞擊畫面曝光！轎車左轉　遭跑車猛撞高速旋轉釀1死

「油到爆」！高工團膳銀絲卷　學生手一捏竟擠出小碗油

王大陸抵達台中！「大平頭」造型曝光

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面