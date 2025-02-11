美國防部停招跨性別者　中止軍人性別轉換治療

▲赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

文／中央社

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）發布備忘錄，阻止跨性別者加入美國軍隊，並中止現役軍人的性別轉換治療程序。

法新社報導，這份本月7日發布的備忘錄10日作為一起案件的法庭文件一部分而公開。這起案件挑戰總統川普今年1月底旨在禁止跨性別人員服兵役的行政命令。

赫格塞斯的備忘錄指出：「立即生效，所有有性別不安（gender dysphoria）史的個人新入伍都暫停。」

此外，「所有關於確認或促進軍人性別轉換的未安排、已安排或計畫內的醫療程序都暫停」。

備忘錄並未具體說明已經入伍的跨性別者會面臨哪些處置，但引用川普行政命令指出，「表達與個人性別不同的虛假『性別認同』不能滿足服兵役所需的嚴格標準」。

近年美國跨性別者面臨兵役政策劇烈變化，民主黨政府試圖允許他們公開身分服役，川普則一再試圖將他們排除在軍隊之外。

2016年，在民主黨籍總統歐巴馬第2個任期內，軍方取消了對跨性別軍人的禁令。

根據這項政策，已服役的跨性別軍人可以公開身分服役，2017年7月1日開始接受跨性別新兵。

但川普2017年1月上任後，將跨性別者入伍日期推遲到2018年，之後決定完全扭轉政策。