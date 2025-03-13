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台灣藝人「附和中共」恐受罰！陸委會正研究：懲罰有時是種支持

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

侯佩岑等多名台灣藝人日前在微博轉發中國大陸外長王毅「中國台灣省」的說法，陸委會曾表態將進行查處。陸委會副主委、發言人梁文傑13日進一步表示，台灣若有處罰的相關規定，在大陸的台灣藝人才有拒絕對方的空間，所以會朝這方面研究，「懲罰有時不一定是懲罰，而是一種支持。」

梁文傑在記者會上提到，之所以會特別提出這一次的事件，還說要進行查處，主要原因是這次事件的性質比較特殊，在大陸外長王毅開完記者會之後，立刻有許多台灣藝人轉發分享，「如果不是有人在背後串聯，不會有這樣的效果。」

梁文傑說，他們認為這樣的串聯，已經符合《兩岸條例》中「與中共黨政軍的合作」的行為。

梁文傑指出，這一次會特別重視，是因為類似事情已發生過很多次，很多藝人在大陸都是「身不由己」，甚至有藝人跟反映，台灣方面若不做出處罰，也沒有相應的規定，對岸就會認為應該要做，不做的話就代表心態有問題。

梁文傑說，「所以除非台灣這邊有處罰，在那邊的台灣藝人，才有拒絕的空間與理由。這是我們會走的方向，但具體的作法跟規定，還要跟相關部會一起研究。」

梁文傑強調，他相信相關的措施，是可以避免藝人面臨「不得不配合」的狀況，這是政府提供的支持，「有時候懲罰的規定並不一定是懲罰，而是一種支持。」

▼侯佩岑等多名台灣藝人發文稱「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」。（圖／翻攝微博）

▲▼侯佩岑發文「中國台灣省」　陸委會要查「是否和中共黨政軍合作」。（圖／翻攝微博）

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