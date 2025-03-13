鍾文智炒作TDR判30.5年！法院未延長電子監控　檢急發拘票逮人

▲「摩坦利」投資公司負責人鍾文智，被控炒作多檔存託憑證（TDR），最高法院昨(12)日重判他30年5月定讞 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者劉昌松、潘鳳威／台北報導

被稱為「鮑魚聞人」的連一鮑魚前董事長、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作多檔存託憑證（TDR），最高法院昨(12)日依違反證交法等罪，判他30年5個月定讞。由於高院去年未延長其電子腳鐐監控，北檢立即啟動防逃機制，限制出境出海，並開出拘票拘提他入獄服刑。

鍾文智2010年利用人頭戶炒作揚子江TDR（Taiwan Depositary Receipt），使價格飆升，非法獲利逾2億元，並涉炒作多檔TDR，遭起訴。一審法院判處鍾18年徒刑。

二審期間，鍾文智試圖影響輿論，邀專家開研討會，並透過立委召開公聽會討論TDR屬性，質疑刑度過重。高院仍認定TDR屬「有價證券」，判鍾17年6月徒刑，並沒收4.4億元不法所得。

最高法院昨(12)日將鍾文智犯下的5個證交法罪行、2個洗錢罪行判刑定讞，分別判處8月到9年10月不等刑期，合併30年5月定讞，並將由檢方聲請定應執行刑。

然而，鍾文智原本被裁定2024年10月17日前要接受電子監控，但期限到了後，高院未依職權裁定延長，北檢12日下午4時許接獲判決確定通知後，立即啟動防逃機制，對鍾文智實施限制出境出海處份並持續聯繫中。檢方已開出拘票，隨時逮人。據了解，鍾文智目前仍藏身北部地區失聯中，伺機等待漁船偷渡出境。