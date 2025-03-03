陸外交部斥：美「慣於把別國當棋子」　搞陣營對抗不會得逞

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸外交部發言人林劍今（3）日主持例行記者會，他談及台海議題時強調，台灣是中國不可分割的一部分，「這才是台海真正的現狀」，如果美方不希望引發衝突，就應該停止在「台灣問題」上越界踩線。他還批評，美國「慣於把別國當棋子」，在亞太搞陣營對抗不會得逞。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前接受福斯新聞（Fox News）採訪時說，反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為，這是多年的立場，不會屏棄；如果半夜接獲情報稱中國犯台，美國將履行承諾，防止這種情況發生。

對此，林劍表示，盧比歐的有關言論充斥著冷戰思維，散布謊言謬論，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出了嚴正交涉。

林劍強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這才是台海真正的現狀」。

林劍稱，「美方歪曲一個中國原則，執意『以台制華』，台灣當局在美支持縱容下『倚美謀獨』，這才是對台海現狀最根本的改變」。

林劍說，「台灣問題是中美關係最重要、最敏感、最具爆炸性的問題。如果美方不希望引發衝突，就應該停止在台灣問題上越界踩線。」

林劍另提到，亞太是合作發展的高地，不是地緣博弈的棋局，歷史和現實一再證明，美國慣於把別國當棋子，「馬前卒」甚至是炮灰，美國不要以自身的霸權邏輯「鏡像」中國。

林劍接著批評，在亞太搞陣營對抗，不符合時代潮流，也違背地區國家共同願望，注定失道寡助，絕不可能得逞。