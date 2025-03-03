對美農產品徵收關稅？　陸外交部：採必要措施維護利益

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳冠宇／綜合報導

外傳大陸研擬對美國農產品加徵關稅，以報復美國的關稅施壓。大陸外交部最新表示，中方願與美方通過對話磋商解決各自關切，也將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益。

大副外交部發言人林劍今（3）日主持例行記者會，他談及中美經貿議題時表示，貿易戰，關稅戰沒有贏家，美方將經貿問題政治化、武器化，以芬太尼為藉口，對華加徵關稅，對中美正常的經貿投資合作人為設障，損害的是美國自身經濟利益和國際信譽。

林劍強調，中方願與美方在平等和相互尊重的基礎上，通過對話磋商解決各自關切，同時將採取一切必要措施維護自身的正當權益。

美國總統川普（Donald Trump）2月27日通過社群網站平台宣佈，原定於3月4日生效對墨西哥和加拿大的關稅將如期生效，同時將在該日對來自中國的商品徵收10％的額外關稅。

《環球時報》今日稍早報導，大陸正在研究擬定相關反制措施，可能包括關稅和一系列非關稅措施。其中，對原產於美國的農食產品加徵關稅，很大機率會被列入到反制措施當中。

對此，林劍並未正面進行回應，而是強調，「我已經就相關的問題闡明了中方的嚴正立場」，中方堅決反對美方再次以芬太尼問題為藉口，威脅對中國的輸美產品加徵關稅，將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益。