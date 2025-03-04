　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸外交部嗆：美國恩將仇報　中國人民從來不信邪、不怕鬼

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳冠宇／綜合報導

美國宣布對所有中國輸美商品再加徵10％關稅後，大陸也祭出多項反制措施。大陸外交部今（4）日再對此議題表態稱，中國幫助美國應對芬太尼問題，美方卻「恩將仇報」，更稱中國人民從來不信邪、不怕鬼，從來不吃霸道霸凌那一套，美方執意打關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，「中方將奉陪到底」。

大陸外交部發言人林劍主持例行記者會，《紐約時報》記者提問，美國已經對中國加徵了10％的關稅，覆蓋大多數中國輸美產品。中方對此有何評論？

林劍回應，「相信你應該也注意到了中方有關部門發布的公告」。美方執意以芬太尼問題為藉口，再次對中國輸美產品加徵關稅，中方多次闡明了反對立場，採取的反制措施完全是維護自身權益的正當必要之舉。

林劍指出，芬太尼問題的根源在於美國自身，中方出於人道主義和對美國人民的友好情誼，採取有力的措施，幫助美國應對芬太尼問題，這是有目共睹的，美國各界人士多次向中方表示感謝。

林劍接著批評，美方非但不領情，反而對中國抹黑推責，通過加徵關稅施壓訛詐，這是恩將仇報，不僅解決不了美國自身的問題，還將嚴重衝擊雙方在禁毒領域的對話合作。

林劍重申，中國人民從來不信邪、不怕鬼，從來不吃霸道霸凌那一套。「施壓、脅迫和威脅不是與中方打交道的正確方式，對中國搞極限施壓，那是找錯了對象，打錯了算盤。」

林劍最後表示，美方如果真想解決芬太尼問題，就應該在平等、尊重、互惠的基礎上與中方磋商，解決各自關切。「美方如果別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，中方將奉陪到底。我們奉勸美方收起霸凌的嘴臉，趁早回到對話合作的正確軌道上來。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國家警報響！16縣市大雨特報　大雷雨轟9地「防雷擊冰雹
王大陸涉殺人未遂！財經網美怒喊「不要再回來了好嗎」　網炸鍋
快訊／王大陸找人打司機！下手兇殘　經紀公司：了解中
快訊／10縣市大雨特報！下到晚上
獨／王大陸再涉刑案第二季沒了　《艾嘉食堂》製作人B2要他好好
快訊／陳文杰熱身賽受傷骨折！　本季提前報銷
快訊／王大陸涉「殺人未遂」移送　經紀人電話無人接聽
獨／王大陸涉「殺人未遂」　遭警方逮捕
機艙突大量濃煙！空姐打開行李櫃　發現行動電源起火

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸外交部嗆：美國恩將仇報　中國人民從來不信邪、不怕鬼

陸政協開幕對台部署「一字未提」　王滬寧：加強海內外中華兒女大合作

陸人大坦言「經濟面臨挑戰」　穩外需困難、內需也不足

iPhone13陸跌至「半價」！　銷量暴增10倍…網坦言：比國貨香

雷軍兩會提5條建議　優化電動車車牌因「顏色易混淆」

大讚DeepSeek　陸人大記者會：看到中國在科技上的創新

對美組合拳！　陸同時發布出口管制管控名單、不可靠實體清單

陸「蝶后」張雨霏現身人民大會堂　瞇眼燦笑揮手轉身快步離開

報復來了！　陸對美國大豆等農產品加徵10～15％關稅

人大會議前夕被美加徵10%關稅　陸發言人：絕不接受施壓威脅

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

孫協志.夏宇童「穩交6年」結婚了　報喜：童協不再只是好朋友！

陸外交部嗆：美國恩將仇報　中國人民從來不信邪、不怕鬼

陸政協開幕對台部署「一字未提」　王滬寧：加強海內外中華兒女大合作

陸人大坦言「經濟面臨挑戰」　穩外需困難、內需也不足

iPhone13陸跌至「半價」！　銷量暴增10倍…網坦言：比國貨香

雷軍兩會提5條建議　優化電動車車牌因「顏色易混淆」

大讚DeepSeek　陸人大記者會：看到中國在科技上的創新

對美組合拳！　陸同時發布出口管制管控名單、不可靠實體清單

陸「蝶后」張雨霏現身人民大會堂　瞇眼燦笑揮手轉身快步離開

報復來了！　陸對美國大豆等農產品加徵10～15％關稅

人大會議前夕被美加徵10%關稅　陸發言人：絕不接受施壓威脅

台中新光三越第二賣場林酒店登場　正妹嘗鮮：第一次在飯店逛街

錄影突指安心亞「全世界只能駕馭妳」　阿Ken作勢親嘴…全場驚：注意眼神

奉俊昊拍完《寄生上流》陷低潮「一度寫不出劇本」新作藏台灣靈感

火腿鬥士交流賽2天逾5萬人進場！兄弟球團啟動日職取經策略

曾沛慈驚吐健檢紅字「剛動完手術」：拿掉好幾顆！　老公全程守護

拒檢逃逸「拖行500米」害死派出所長！　狠心女毒蟲續押不禁見

洗澡總聞到「毒品味」！住1個月崩潰退租　一問傻了：毛骨悚然

日本未來天皇長大了！大學每天通勤3hrs上課　「主攻蜻蜓研究」

快訊／國家警報響！16縣市大雨特報　大雷雨轟9地「防雷擊冰雹」

不滿男子敬酒態度差！紅衣男撂人到他家按鈴...揪衣領賞巴掌

蹦闆爆「知名網美陪睡」　價碼公開..洩她特徵：有刺燕子

大陸熱門新聞

影／解放軍宋慧喬亮相！　徐楓燦面對台媒採訪羞笑

陸36男為愛背百萬房貸　女友是同一人？

報復來了！　陸對美國大豆等農產品加徵10～15％關稅

對美組合拳！　陸同時發布出口管制管控名單、不可靠實體清單

美再加徵10％關稅　陸商務部控訴「霸凌」：將採反制措施

婚禮中大螢幕突放不雅照　新人崩潰怒告

陸馬拉松選手中學校門前「集體小便」 惹毛當地市民要求道歉

他狂嗑花生瓜子長巨乳！女網：現在吃來得及嗎

拔完智齒！妹子嘴飄「腐臭味」噁炸　醫揭原因警告

2025兩會／陸對台工作「與時俱進」　

iPhone13陸跌至「半價」！銷量暴增10倍

關注是否有涉台新表述　陸全國政協下午3點開幕

2025兩會／兩會今日揭幕　GDP、軍費、中美關係受矚

常戴耳機出事了！28歲男「聽不到鬧鐘」終身聽損

更多熱門

相關新聞

對美組合拳！　陸同時發布出口管制管控名單、不可靠實體清單

對美組合拳！　陸同時發布出口管制管控名單、不可靠實體清單

為了報復美國對中國進口商品再加徵10％關稅，大陸宣布對美國大豆等多項農產品加徵10～15％關稅。除此之外，大陸商務部還一口氣宣布，將15家美國實體列入出口管制管控名單、將美國10家實體列入不可靠實體清單、禁止因美納（Illumina, Inc.）向中國出口基因測序儀。

報復來了！　陸對美國大豆等農產品加徵10～15％關稅

報復來了！　陸對美國大豆等農產品加徵10～15％關稅

反制美國！　加拿大宣布報復性關稅

反制美國！　加拿大宣布報復性關稅

美再加徵10％關稅　陸商務部控訴「霸凌」：將採反制措施

美再加徵10％關稅　陸商務部控訴「霸凌」：將採反制措施

川普簽署命令　對中商品關稅提高至20％

川普簽署命令　對中商品關稅提高至20％

關鍵字：

關稅戰貿易戰大陸外交部芬太尼

讀者迴響

熱門新聞

陰唇留前男友冰箱被丟！

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答了

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

消防員穿消防衣日本滑雪　還沒上班先處分

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」

即／川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

更多

最夯影音

更多

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面