陸外交部嗆：美國恩將仇報　中國人民從來不信邪、不怕鬼

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳冠宇／綜合報導

美國宣布對所有中國輸美商品再加徵10％關稅後，大陸也祭出多項反制措施。大陸外交部今（4）日再對此議題表態稱，中國幫助美國應對芬太尼問題，美方卻「恩將仇報」，更稱中國人民從來不信邪、不怕鬼，從來不吃霸道霸凌那一套，美方執意打關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，「中方將奉陪到底」。

大陸外交部發言人林劍主持例行記者會，《紐約時報》記者提問，美國已經對中國加徵了10％的關稅，覆蓋大多數中國輸美產品。中方對此有何評論？

林劍回應，「相信你應該也注意到了中方有關部門發布的公告」。美方執意以芬太尼問題為藉口，再次對中國輸美產品加徵關稅，中方多次闡明了反對立場，採取的反制措施完全是維護自身權益的正當必要之舉。

林劍指出，芬太尼問題的根源在於美國自身，中方出於人道主義和對美國人民的友好情誼，採取有力的措施，幫助美國應對芬太尼問題，這是有目共睹的，美國各界人士多次向中方表示感謝。

林劍接著批評，美方非但不領情，反而對中國抹黑推責，通過加徵關稅施壓訛詐，這是恩將仇報，不僅解決不了美國自身的問題，還將嚴重衝擊雙方在禁毒領域的對話合作。

林劍重申，中國人民從來不信邪、不怕鬼，從來不吃霸道霸凌那一套。「施壓、脅迫和威脅不是與中方打交道的正確方式，對中國搞極限施壓，那是找錯了對象，打錯了算盤。」

林劍最後表示，美方如果真想解決芬太尼問題，就應該在平等、尊重、互惠的基礎上與中方磋商，解決各自關切。「美方如果別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，中方將奉陪到底。我們奉勸美方收起霸凌的嘴臉，趁早回到對話合作的正確軌道上來。」