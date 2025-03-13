用媽媽的手機到桃機客服信箱留言「有炸彈」　19歲男下場曝

▲魏姓男子去年10月間利用媽媽手機連線至網路向桃園機場公司客服信箱，留言「大韓航空往首爾航班有炸彈」。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍新北市魏姓男子去年10月間利用媽媽手機連線至網路，向桃園機場公司客服信箱留言「大韓航空往首爾航班有炸彈」等語，以此方式散布危害飛航安全之不實訊息，經航警局循線查獲魏母與魏男到案，將魏男移送桃檢偵辦；桃檢複訊時，魏辯稱「心情不佳」才犯案，檢方偵結依違反民用航空法之散布危害航空安全不實訊息罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，19歲的魏姓男子於去年10月22日上午8時55分許，在新北市樹林區住處內利用媽媽手機連結網路，向桃園機場公司之旅客服務信箱留言「大韓航空往首爾航班有炸彈」等語，經桃機公司客服專員列印資料向航警局報案處理，航警局除檢查大韓航空航班外，並巡查出網路留言訊號來源，查出是羅姓女子手機撥出，經查是魏姓男子使用母親手機，傳喚2人到案說明，經偵訊後將魏男移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，魏男坦承犯行不諱，辯稱「心情不佳」才犯案，檢方根據航警局提供魏母手機擷取畫面、桃機公司受理報案證明等佐證，檢方依違反民用航空法之散布危害航空安全不實訊息罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。