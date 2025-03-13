心疼Andy買不起房　房產業者霸氣喊「免費送一間房」：支持您

▲Andy控訴家寧一家人惡行。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

記者施怡妏／綜合報導

眾量級的Andy與家寧去年10月宣布分手，Andy於11日突然上傳影片，直言「分手後一無所有」，控訴家寧家人的惡行，讓各界心疼又憤怒，大票同行出錢力挺，許多業者也紛紛伸出暖手。擁有13年地產投資專業經驗的達仁地產董事「地產阿北」霸氣喊，免費送一間房給Andy，「支持您的創作之路」。

「地產阿北」稍早在Threads發文，看了Andy的遭遇很心疼，「我知道這時候你很忙，也知道你很委屈，更知道你買不起房的痛苦」，打算送一間房給Andy，替對方加油打氣，「恭喜你一夜衝百萬訂閱，我們達仁地產，想免費給你一間房，麻煩您撥空，請與我聯繫，或有認識Andy的朋友麻煩幫我聯繫轉發」。

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貼文曝光，立刻引起許多網友驚呼，「要不房產相關的一起整併...讓Andy做個房屋大禮包開箱，這企劃一定超狂」、「真的假的？送一間房耶！好誇張喔，希望各傢俱家電業者也能贊助Andy一下」、「目前看到最有誠意的」、「是地產阿北！大推，阿北人真的超好，真誠又大器」。

底下也釣出其他業者留言，「如果真的有成，我們生源實木挺一個，送全室木地板」、「如果真的有成功！『南臺灣總鋪師』入厝我司贊助辦桌」。

「地產阿北」事後也PO出寄給Andy的信件，送房一事不是說說而已，「我們了解到您目前正處於過渡階段，為支持您的創作之路，我們誠摯地希望能夠提供協助。我們公司願意贊助您一間舒適的房屋，作為您新的創作基地，安生立命、東山再起，讓您無後顧之憂地繼續帶給觀眾優質的內容」。

《ETtoday新聞雲》記者私訊詢問「地產阿北」，對方表示，「當然是真的，不過在台中，已私訊Andy，先等他本人回覆意願中」。

▼「地產阿北」表示，已寄信給Andy了。（圖／翻攝自Threads）

