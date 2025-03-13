斗內Andy四位數！台灣隱眼品牌「已寄出合作邀請」　萬人讚爆

▲Andy10年來遭壓榨，如今所有心血還被人奪走。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅眾量級Andy近日指控，辛苦經營10年的頻道被家寧一家奪走，讓各界心疼又憤怒，不僅大票同行力挺，許多人也紛紛伸出暖手。台灣隱形眼鏡品牌昨日寄出合作邀請，更直接在Andy的影片下斗內6590元，被上萬網友狂讚，「一直以來都只戴你們家，看到這留言決心當一輩子鐵粉了」、「讚啦！暖心企業，列入好人好事名單」。

台灣彩色隱眼品牌「OPT專業隱形眼鏡」昨（12）日在Threads發文指出，昨晚小編看到真的太生氣了，今天馬上奉上他們的「超級感謝」，希望能以小小的力量支持Andy老師，也期許未來有合作機會，「大家一起用行動支持Andy老師，讓Andy老師告別盲區，迎接高清視野！」

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▲台灣隱形眼鏡品牌求合作。（圖／翻攝自Threads）

從截圖中可見，品牌小編在Andy「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD原來不是我的」影片下方，直接斗內了6590元，並留言表示「我們是台灣隱形眼鏡品牌的小編！昨天晚上看到這則消息真的太震撼也為此憤慨！再次附上我們首次的超級感謝，希望能帶給Andy老師一些温暖。我們也已寄出合作邀請，希望能提供隱形眼鏡，讓Andy老師未來能更清晰地看清世間、分辨人心，大家一起為Andy老師加油！」

PO文狂吸3.3萬人朝聖按讚，紛紛洗版回應「支持有好視力看清世間險惡」、「本來就要買了！看到這一波，直接買爆」、「感覺Andy的業配會滿到年底」、「OPT真的超好戴，趕快找Andy老師業配！我買爆」、「有一說一，OPT本來就很讚」、「這品牌公關的敏銳度有夠高」、「小編也太會打文案，我今天下班就要去買爆」、「文案笑噴淚，害我想買來戴戴看」。

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