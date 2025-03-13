全家「藍莓霜淇淋」買1送1！超商白色情人節「冰品優惠」一次看

▲全家「Fami!ce × 山丘藍藍莓霜淇淋」白色情人節期間「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接白色情人節，超商紛紛祭出霜淇淋「買1送1」優惠！全家便利商店超人氣「Fami!ce × 山丘藍藍莓霜淇淋」熱銷回歸，3月14日起至3月16日推出買1送1。7-11 同步使用icash 2.0或icash Pay支付，也享霜淇淋、思樂冰，全口味買1送1。

★全家霜淇淋買1送1

全家在3月14日至3月16日推出「霜淇淋買1送1」，不限支付方式，即可享有「霜淇淋」、「喝的霜淇淋」不限口味皆買1送1。

▲全家合作台灣在地藍莓品牌「山丘藍」，推出「Fami!ce × 山丘藍藍莓霜淇淋」。（圖／業者提供）

全家3月霜淇淋新口味為「Fami!ce × 山丘藍藍莓霜淇淋」是人氣熱銷回歸，與台灣在地藍莓品牌「山丘藍」合作，此波提升藍莓果汁含量，香氣與酸甜口感更平衡。

綜合口味可以混搭「比利時巧克力」或「小農牛奶」；同步「喝的霜淇淋」也買1送1，可選擇比利時巧克力，變身為巧克力奶昔。

★7-11霜淇淋買1送1

7-11迎接白色情人節，在3月14日起至3月16日期間，使用icash 2.0或icash Pay支付，雪淋霜霜淇淋、思樂冰全口味「買1送1」。

▲7-ELEVEN「韓國草莓巴斯克霜淇淋」買1送1。（圖／業者提供）

7-11此波推出「韓國草莓巴斯克霜淇淋」嚴選韓國雪香草莓，搭配濃郁的巧達起司，呈現巴斯克乳酪蛋糕的微鹹風味，讓甜美果香與奶香交錯融合，每口都充滿層次感，售價49元，趁白色情人節期間可享買1送1優惠。

▲思樂冰同步優惠。（圖／業者提供）

「櫻花玫瑰風味思樂冰」以粉嫩櫻花與優雅玫瑰香氣調和，沁涼口感，中杯30元、大杯39元、特大杯45元，3月14日起至3月16日期間，憑icash2.0、icash PAY支付，全口味同規格「買1送1」。