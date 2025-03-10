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7-11推「黃金獵犬」立體冰棒！指定冰品買1送1　獨家新品一次看

▲▼7-11推出全新冰品、飲料。（圖／業者提供）

▲7-11將推出「黃金獵犬」立體造型冰棒。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看準春天逐漸恢復晴朗，7-ELEVEN 將於3月17日起推出9款話體新品，其中全新「黃金獵犬」立體造型冰棒超吸睛，繼去年門市預購狗狗造型冰棒後，預計今年成為話題。另還有「ICE比菲多原味」買1送1，獨家限定門市開賣「森永雪糕」等。

▲▼7-11推出全新冰品、飲料。（圖／業者提供）

▲7-11推出多款全新冰品、飲料。（圖／業者提供）

7-11 門市預購去年推出超萌狗狗造型冰棒後，今年推全新「牛奶糖黃金獵犬造型冰棒」，由創意冰淇淋工藝專門店，特製超萌黃金獵犬造型冰棒，牛奶糖香氣馥郁口味不甜膩，萌樣吸睛可愛，增添豐富的食慾體驗，售價99元。

▲▼7-11推出全新冰品、飲料。（圖／業者提供）

▲酷聖石焦糖烤布蕾冰淇淋奶油餅乾，獨家販售。（圖／業者提供）

另外還有多款獨家新品，包括「酷聖石焦糖烤布蕾冰淇淋奶油餅乾」，還原經典法式甜點焦糖烤布蕾風味，酥脆奶油餅乾搭配冰淇淋內餡。更有哈根達斯新品「黑白香草巧克力流心雪酥」，全新黑白雙色威化餅，搭配香草冰淇淋包覆微苦巧克力醬，推出超商獨有販售規格。

喜愛日系濃郁口味，則推薦日本雪糕銷售第一品牌的「森永乳業PARM雪糕家庭號(盒)」，1盒6支219元，獨特技術使冰體結晶細緻口感柔滑醇厚，加上奢華生巧克力。

▲▼7-11推出全新冰品、飲料。（圖／業者提供）

▲「明治超級杯冰淇淋」超人氣票選口味「巧克莓莓」回歸。（圖／業者提供）

「明治超級杯冰淇淋」則推出超人氣票選口味「巧克莓莓」回歸，清爽草莓香氣、酸甜滋味，搭配酥脆巧克力碎片融合，口感豐富多層次，均衡滑順，售價79元。

▲▼7-11推出全新冰品、飲料。（圖／業者提供）

▲名店聯名「蜜蜂故事館蜂蜜檸檬棒棒冰」、「百吉佳興檸檬棒棒冰」。（圖／業者提供）

清爽系冰品推薦名店聯名「蜜蜂故事館蜂蜜檸檬棒棒冰」售價30元，超商獨家販售，與蜜蜂故事館蜂蜜檸檬汁延伸開發，進口冰沙棒棒冰機打造細緻口感。限定門市還有與花蓮知名飲品店「佳興檸檬」合作的「百吉佳興檸檬棒棒冰」，檸檬香氣與酸感絕對是早春清爽開胃必備款。

▲▼7-11推出全新冰品、飲料。（圖／業者提供）

▲門市冷藏飲料新推「手搖飲名店專區」，新品「林義豐冬瓜茶」售價29元。（圖／業者提供）

門市冷藏飲料新推「手搖飲名店專區」，3月17日推出「林義豐冬瓜茶」售價29元，經典百年老店技術指導，台南市最佳伴手禮店家，古法冬瓜磚熬煮，無添加香料，超商通路獨家限定販售，全台門市都可以喝到台南名店美味。

3月14日至3月16日推出冰品優惠，「ICE比菲多原味」買1送1、統一冰戀冰淇淋任選「4支100元」。3月19日至3月23日，杜老爺雙倍巧克力甜筒「10支250元」，各款商品數量有限，售完為止。

哈根達斯也有春遊優惠，3月19日至4月15日，迷你杯、雪糕、雪酥系列「任選2件79折、3件75折」，品脫系列單件特價269元，再加贈50點OPENPOINT點數。

★全家 × 山丘藍藍莓霜淇淋

全家便利商店3月霜淇淋口味，再次合作台灣在地藍莓品牌「山丘藍」，聯名推出「Fami!ce × 山丘藍藍莓霜淇淋」，綜合口味可混搭同樣強勢回歸的「比利時巧克力」或「小農牛奶」。

▲「Fami!ce × 山丘藍藍莓霜淇淋」此次回歸升級，提升藍莓果汁含量。（圖／業者提供）

全家說明，山丘藍是台灣本土種植的藍莓品牌，在地鮮採，一年一收，而全家呼應聯合國永續發展目標SDG12「負責任的消費與生產」，長期透過「採購、銷售、開發」三面向，積極支持在地好物。

「山丘藍藍莓霜淇淋」曾創下熱銷330萬支超狂紀錄，此波回歸，提升了藍莓果汁含量，帶來更濃郁的果香，酸甜比例更融合。

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