10元喝拿鐵！辛拉麵「買1送1」配蛋下殺　超商省錢優惠一次看

▲全家推出特濃拿鐵加10元多一杯。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

小資族、家庭主婦精打細算省荷包！全家便利商店今（12日）起至3月16日推出會員限定優惠，多項商品買1送1、兩件更省，包括雞蛋2盒99元，豆漿及米漿兩瓶69元，特濃拿鐵咖啡加10元就多一杯，還有多項生活用品可趁便宜囤。萊爾富也有辛拉麵、飲料等祭出超殺價。

★全家

全家3月12日至3月16日限時5天，推出咖啡特濃拿鐵、搖搖茶吧特大冰4水果茶「第二杯只要10元」。杜老爺甜筒「加1元多一件」，此外還有歐典葉黃素明亮飲、美妍飲、舒味思萊姆氣泡水等「買1送1」。

家庭冰箱常備的光泉豆漿、米漿，原價每瓶936ml 45元至48元，特價任選兩件69元。福樂頂級優格指定品項原價38元，特價兩件49元。

另有大成雞蛋10入1盒，兩盒特價99元。女性生理用品人氣款「蘇菲超熟睡褲型衛生棉」原價99元，優惠價兩件89元。此波還有生活用品如白蘭4X酵素洗衣球，原價229元，兩件特價198元。

▼全家即日起至3月16日，會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★萊爾富

萊爾富同步在3月12日至16日，推出「限時殺」優惠，多項泡麵、飲料下殺。包括「茶香一口蛋」原價每件50元，特價兩件70元。吃蛋配泡麵最剛好，「農心辛拉麵」買1送1、鄉民最愛「素飄香風味麵」任選2件88折、雙響泡府城擔仔湯麵第二件10元。

另有多款茶飲第二瓶只要10元，包括御茶園特上紅茶、御茶園台灣四季春、立頓英式奶茶等，通通第二件10元。

▼萊爾富周末優惠。（圖／業者提供）