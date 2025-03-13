衝刺「高精尖產業」　北京設立新「職業大學」獲准

▲北京科技職業大學將設立。（圖／翻攝自新京報，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

中美科技戰持續，為了發展「高精尖產業」，在高等學府雲集的北京，將再設立「北京科技職業大學」，將包含積體電路、航空航天、高端汽車等科系，但該校並非普通大學的翻版，而是側重技術技能教育、以職業為導向，意在培養高端技能人才。

《新京報》報導，大陸教育部正式同意以北京電子科技職業學院為基礎，設立北京科技職業大學，首批設置合成生物技術、汽車工程技術、機械電子工程技術、自動化技術與應用、積體電路工程技術、數位媒體藝術等6個職業本科（學士）專業，今年9月將迎來首批新生。

報導稱，北京科技職業大學的正式設立，標誌著北京市屬公辦本科層次職業學校實現了「零的突破」。

值得一提的是，從辦學類型看，北京科技職業大學並非普通本科教育的「翻版」。作為一所職業本科院校，學校在培養理念、培養邏輯起點、培養類型等方面均有明確側重點，以技術技能教育為主、以職業為導向，致力於培養高端技能人才。

報導稱，該校與高職專科相比，學校理論基礎更加深厚、扎實，知識結構更加全面、完整，專業能力更加專業、複合，技術技能水準上更加扎實、精湛，培養層次具有更高標準、更高起點、更高品質，就業面更加寬廣、更多管道。

北京電子科技職業學院院長王偉表示，目前，學校開設機電、航空、汽車、積體電路（人工智慧）、生物、經管、藝術七個專業群，其中2個專業群入選大陸國家「雙高」專業群，5個專業群獲批北京市「特高」專業群。

王偉透露，今後，學校將進一步主動對接北京高精尖產業發展、超大城市運行管理、高品質民生需求，開展職業本科專業建設布局，申報建設一批符合未來產業發展特別是服務新質生產力需要的職業本科專業，到2030年，本科專業總數達到40個左右。