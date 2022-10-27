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美中科技戰開打！維護國安影響力　經濟部：強化台灣半導體競爭優勢

記者詹宜庭／台北報導

經濟部27日在行政院會報告時指出，美國對中國大陸半導體管制對台灣影響有限，但在面臨美中科技戰及全球分散生產基地之趨勢下，政府應要有更大格局和戰略性思考，來規劃台灣半導體產業發展策略，以確保我國的領先優勢。

經濟部表示，半導體產業是現代科技發展的關鍵基礎，從美國對中國大陸的半導體管制措施可看出半導體在國際競爭中的關鍵地位。此次的管制措施，包括透過製程設備、先進運算晶片與超級電腦、人員限制、增列實體清單等做法。經過行政部門及半導體業界共同檢視分析後，認為相關管制禁令，對台灣半導體業者影響有限。

經濟部說明，我國IC製造占63%全球第一、IC設計占22%全球第二、IC封測占58%全球第一。半導體產業對台灣至關重要，透過專業分工及群聚效益，已建構完整生態系，成為國家主力產業，台灣半導體產業與國內外夥伴，共同合作服務全球客戶，已證明為全世界最有效率，更難以複製的生產模式。

經濟部強調，為考量美中科技戰的後續發展，以及維持半導體對台灣在經濟、國安面向上的影響力，政府有必要持續維持我國半導體的競爭優勢。除了提供水、電、土地等優質基礎投資環境外，經濟部更提出半導體發展戰略，從強化租稅優惠鼓勵研發，到鬆綁人才延攬等相關規定、材料設備在地化生產，政府都將全力支持半導體產業的發展，以持續維持臺灣技術最先進、生產最效率，聚落最健全的半導體競爭優勢地位。

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關鍵字：

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