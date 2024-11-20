自己的半導體自己做！　陸技術提高恐衝擊歐美日韓

▲中芯國際上海總公司。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

在中美對立持續的背景下，大陸正在加緊推進半導體的國產化，自給率在最近10年間上升近10個百分點，以求在尖端產品方面實現國產替代。日媒指出，如果大陸企業的技術能力持續提高，可能對在半導體領域走在前列的歐美、日本和韓國等企業構成威脅。

《日經中文網》報導，在中美對立持續的情況下，大陸一直在以不使用尖端技術的產品為中心，推進半導體國產化。國際半導體產業協會（SEMI）的資料顯示，大陸的半導體自給率從2014年的14％左右上升到2023年的23％，預計到2027年將接近27％。

隨著大陸國產化的進展，各企業業績表現強勁。據調查公司Wind數據，大陸半導體相關上市企業2024年1至9月財報顯示，營業收入和凈利潤的合計與上年同期相比增加了約20％。

接下來的美國川普政府也可能會加強對中管制，中方目前正在增加半導體庫存。大陸調查機構中商產業研究院的數據顯示，1至10月大陸半導體進口量年增15％。預計2024年將時隔2年首次轉為正成長。據報導，作為人工智慧（AI）用半導體核心零件的高端儲存晶片，從韓國等地的進口正在激增。

由於美國的對中管制，大陸不能進口製造高端半導體所必需的極紫外（EUV）光刻設備。不過，大陸在舉國體制下不是瞄準微細化，而是朝著多層化等方向推進新技術的開發。熟悉半導體行業的分析師表示，從長期來看「美中對立將加速中國企業的增長」。

大陸佔全球半導體市場的約三成，預計往後也將持續成長。預計到2027年將比2023年增加五成，達到近2000億美元。

外資製造設備企業的大陸公司高管指出，「中國也有可能在與美國不同的方向上實現巨大進步」。在中美對立尖銳化和大陸政府的支援下，如果大陸企業在記憶體等領域繼續成長，可能會對海外大型企業的在中國銷售產生影響。