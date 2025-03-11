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沈慶京開庭鬥嘴檢方「逼我咬柯P」　不認罪哽咽：我怎麼做得出來

▲▼ 沈慶京 。（圖／記者黃哲民攝）

▲威京集團主席沈慶京於京華城案涉犯行賄、圖利等罪嫌並在押，今（11日）到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

威京集團主席沈慶京被控行賄台北市前市長柯文哲1710萬元、台北市議員應曉薇5250萬元，換取2人協助京華城改建案違法取得容積率獎勵、獲取逾100億元不法利益，涉犯貪污等罪嫌，台北地院今（11日）首度提訊在押的沈進行準備程序，沈批檢方有如明朝錦衣衛「逼我陷害柯P，我怎麼做得出來」，沈更哽咽說因他拒絕配合，檢方「就要把我搞死」，法官諭知本月（3月）20日再開庭續行沈的準備程序。

沈慶京今下午坐輪椅出庭，他應訊表示「我完全無罪」，自稱因病發抖到昨天（10日）才停歇，加上皮膚長濕疹很癢、精神很差，請律師代答。他的律師團為他力爭清白，以投影片逐一反駁檢方指控，強調京華城當年是捐出自己土地換取允建樓地板面積權益、不該被片面取消。

▲台北地院審理京華城案，提訊沈慶京。（圖／記者林敬旻攝）

▲威京集團主席沈慶京於京華城案涉犯行賄、圖利等罪嫌並在押，今（11日）到台北地院出庭不認罪。（圖／記者林敬旻攝）

律師團強調，沈慶京給應曉薇的捐款並非要求護航、關說京華城案的對價，而被檢方指控行賄柯文哲部分，其中210萬元是捐入台灣民眾黨的政治獻金專戶，另1500萬元根本沒有交付的時間、地點，檢方卻湊數字冤枉人。律師團揚言檢方入人於罪，押沈4個月、對外放話4個月，律師團「講個40分鐘不為過」，但因不合乎今日開庭程序又冗長發言，多次被法官制止。

沈慶京在審辯針鋒相對之際，舉手表示要講話獲准，接著把矛頭對準被法官要求別介入法庭亂鬥的檢方公訴團隊，他批檢方「就像明朝的錦衣衛，逼迫我、陷害我，還要我無中生有，逼我去陷害柯P，我怎麼做得出來！」

沈慶京自稱「小時候是問題少年，但現在我不是問題老年耶！」

法官先前要求律師團針對準備程序所需處理事項講重點，律師團反譏今天要說的內容不僅得到沈慶京同意，「他（沈）要我們講的，更多、更激烈！」

沈慶京最後被諭知先還押時，再度要求補充意見，他批柯文哲在台北市長任內的副市長林欽榮，違法拿掉不該拿掉的京華城允建樓地板面積，才導致後來這些事情，他委屈的是檢方不去查林欽榮有無犯罪，「如果像偵辦柯P那樣去查，事情早就解決、就不會有這些問題」。

▲沈慶京抵達北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲沈慶京於京華城案涉犯行賄、圖利等罪嫌，起訴後曾交保1億元但被撤銷，目前羈押禁見中。（資料照／記者林敬旻攝）

沈慶京此時語調不像庭訊一開始的有氣無力，他怒稱檢方「心態不正常」，還說他去越南就是有逃亡意圖，沈自稱母親從小到越南避難、對越南有好感，「我母親103歲過世，所以我對越南也有好感」。

沈慶京講著講著突然哭出聲，強調他跟柯P從沒談過任何對價，不懂檢方為何非要他咬出柯P，因他拒絕配合，檢方「就要把我搞死」，甚至恐嚇他的企業會被銀行抽銀根，他相信本案其他證人對他的不利證詞，也是一步一步被檢方逼出來的。

沈慶京自稱「被虐待、被恐嚇」，肉體痛苦、精神也痛苦，形容檢方就像「強X我的肉體、我的靈魂」，他求法官體諒他年邁體弱，實在無法再忍受看守所的環境，「希望法官讓我交保」。

法官今動用訴訟指揮權，制止沈慶京的律師團持續講述與準備程序無關事項、也不准變相實質辯論，更不讓律師團當眾言詞攻擊起訴檢察官，要求檢辯聚焦案情。因開庭逾時、今傳訊第2名被告張志澄等候過久，法官諭知下周四（3月20日）上午9點30分再開庭，續行沈的準備程序與延押調查。

公訴檢察官廖彥鈞利用短短5分鐘，快速表明檢方依法起訴、證據完備立場，他喊話律師團隊若不滿檢方，「針對檢察官就好，請尊重法官的訴訟指揮」，廖還告訴法官「如果我發言超時，請隨時制止我」，與律師團互別苗頭意味濃厚。

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