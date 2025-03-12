曝北檢衝醫院沒錄影「逼供沈慶京」　陳智菡還原過程轟：惡檢嘴臉

▲沈慶京。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

威京集團主席沈慶京深陷京華城案，涉犯貪污等罪嫌， 11日首度出庭，沈卻指控檢方「逼我陷害柯P，我怎麼做得出來」。而立法院民眾黨團主任陳智菡今（12日）更指出，檢察官林俊言趁沈住院時，突然跑到醫院訊問，還說「不錄音、不錄影，要和被告聊一聊」，更語帶恐嚇稱「柯文哲不是好人、認罪就可脫身」，單獨向被害人問話要求認罪。她強調，請問林俊言大檢察官，2024年10月11日的衛福部立台北醫院，有沒有不當訊問？



陳智菡表示，跟民眾黨人相關的案件，已經有兩人在法庭上指控遭檢察官不正訊問。第一位是「高虹安前助理王郁文」，當時在開庭時強調，檢察官偵訊時突然關掉錄音錄影長達16分鐘，一副「很體諒」小助理的樣子，說知道他們「不是人頭」、「確實有加班」，然後趁著錄影中斷的空檔告訴王郁文「起訴書已經寫好了，其他3人都認罪，就剩你，你認罪，我們可以幫你拿到緩刑」。

陳智菡表示，當時王郁文的辯護律師則詢問檢察官，「既然你們決定起訴了，那這是『上面』的意思嗎」？檢察官理直氣壯地回答，「對，上面指示一定要起訴高虹安，一定要起訴你們這些助理」。

陳智菡指出，第二位是「威京集團主席沈慶京」，沈慶京指稱檢察官林俊言趁住院時，突然跑到醫院訊問，而且沒有錄音錄影要他承認行賄柯文哲，這段問了卻沒錄的「空白偵訊」，發生在去年10月11日星期五下午4點20分的衛福部立台北醫院，林俊言帶著書記官，借了醫院會議室開偵查庭。

陳智菡再指，林俊言當時還說「不錄音、不錄影，要和被告聊一聊」，軟硬兼施，除了要求沈慶京承認行賄，還拿鏡週刊的不實報導欺騙沈慶京，說柯文哲不是好人、認罪就可脫身，軟的不行就來硬的，對沈慶京語帶恐嚇，威脅若不認罪公司可能倒閉，後來更疑似阻擋律師律見，單獨向被害人問話要求認罪。

接著，陳智菡提到，「不正訊問」係指檢察官或司法警察採用不正當的方法，來詢問被告或犯罪嫌疑人，企圖讓被告或犯罪嫌疑人自白，方法有以下幾種「強暴」、「脅迫」、「利誘」以非法或不屬於法定職權的內容影響被告的心理，例如警察表示「老實招認的話，就讓法官判你輕一點」（但判刑並不是警察的職權）、「詐欺」用與事實不符的訊息欺騙被告，讓被告因此死心而自白、「疲勞訊問」，例如連續數小時不間斷訊問被告，讓被告達到極為疲累、精神渙散的程度。

陳智菡直言，沈慶京至少受到四種以上的不正詢問，要沈咬柯文哲換減刑。而且，沈慶京不是唯一的一個。請問林俊言大檢察官，2024年10月11日星期五下午4點20分的衛福部立台北醫院，有沒有帶著書記官，借了醫院會議室開偵查庭，詢問過程有沒有錄影錄音？有沒有不當訊問？

最後，陳智菡強調，林俊言在偵查庭上，高高在上一副正義凜然的樣子，問了她那麼多問題、挖了這麼多坑、放了多少新聞污衊攻擊她這個證人，就這麼一個簡單的問題，不敢回答嗎？不是問訊而是挖坑，司法品質敗壞，惡檢嘴臉永生難忘。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼台北地檢署檢察官林俊言。（圖／記者劉昌松攝）

