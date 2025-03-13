見人倒臥路邊！外送員急查看　得知無大礙後哭喊「1句」讓人鼻酸

▲外送員見有人路倒，立即上前關心查看，背後有洋蔥。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸河北保定的一名外送員在外送途中，發現一名男子倒臥路邊，便立即上前查看，在發現對方只是酒後醉倒便鬆了一口氣。而在確認男子逐漸恢復意識後，這名外送員卻突然仰頭痛哭，哭喊「我爸就是這樣沒的」，讓旁人聞之鼻酸。

綜合陸媒報導，整起事件發生於9日下午4點多，36歲的外送員杜金城在外送行經河北保定淶源的一條街道時，看到一名男子孤身倒在路邊，周圍無人關心，杜金城見狀後立刻停下車子，跑上前查看情況。

杜金城一邊搖晃男子，一邊呼喊著，希望能喚醒對方。他還握住對方的手，試圖感受他的體溫與脈搏，確保男子還有意識，並反覆詢問「要不要叫救護車？」 大約過了一分鐘，男子終於緩緩睜開眼睛，意識逐漸清醒，語氣微弱地解釋自己是喝了酒，結果醉倒在地，已經無法支撐身體。

但令人意想不到的是，在該名男子恢復意識後，杜金城卻突然崩潰，仰頭痛哭。杜金城聲音哽咽地說「我爸就是這樣沒的！」原來，杜金城的父親在十幾年前突發心肌梗塞倒在路邊，但當時沒有人伸出援手，最終錯失了黃金搶救時間，不幸離世。

這起事件也深深刻在杜金城的心裡，多年來始終無法釋懷。杜金城表示「這麼多年，我一直很遺憾，所以這次看到有人倒下，我就趕緊過去扶他。我不想讓別人的家人經歷和我一樣的事情。」所以當看到有人路倒，杜金城便馬上衝上去查看路倒男子的情況。

情緒冷靜下來後，杜金城也堅定地表示「我相信我父親一定會為我感到驕傲，以後遇到類似的事，我還是會出手。」後續整個過程在網路上迅速流傳，不少網友紛紛留言讚揚他的善舉「他不只是救了一個人，也拯救了一個家庭」、「你父親一定會為你感到驕傲」、「這才是真正的英雄！」

而杜金城所屬的外送公司已決定對他進行嘉獎，希望透過他的故事，鼓勵更多人關心身邊需要幫助的人，讓社會充滿更多善意與正能量。

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