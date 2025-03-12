罷免潮來襲藍營支持者焦慮　藍委建議：「因地制宜」擬不同戰術

▲國民黨立委林沛祥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

全台大罷免潮來襲，目前有35位國民黨立委第一階段罷免案已通過，不少國民黨支持者感到焦慮。國民黨立委林沛祥今（12日）建議，國民黨應該針對不能區域的立委因地制宜，看是哪些地方適合反罷，哪些地方適合加強「不同意罷免」的氛圍。

林沛祥說，針對大罷免潮的來臨，所有支持者包括前立委們多少會有些焦慮，希望黨中央有個比較明確的戰略跟戰術步驟出來，讓所有的支持者能夠跟隨。但他個人認為，現在的狀況應該因地制宜，分成好幾個層面，一個層面是針對國民黨現有的54席立委，也就是在立法院有優勢的國民黨立院黨團，盡力保住54席藍委，這是當今第一要務。

林沛祥指出，再來是針對每個選區因地制宜，做不同的分析，看是哪些地方適合反罷，哪些地方適合加強「不同意罷免」的氛圍，黨中央雖然相對起步較晚，但相信一切都是有最好的安排。

林沛祥也提到，目前罷免可能遇到一些小波折，但不管是32比0、35比0之類的，這些數字其實都不是重點，重點是在今年8月23日甚至9月1日後，會有什麼樣新面貌的國會，那才是真正蓋棺論定，這次民進黨當家鬧事，發動大罷免潮，最後的結果是如何。