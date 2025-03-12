北京舉行《反分裂》紀念活動？　國台辦僅「讚許」此法發揮重大作用

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸方面2005年頒布《反分裂國家法》，今年3月14滿20週年。五年前北京舉行相關座談會，由時任人大委員長栗戰書出席，如今現任人大委員長趙樂際「因病缺席」，相關活動是否舉行？對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（12）日

沒有任何回應，僅肯定《反分裂國家法》實施以來發揮獨特重大作用，並且強調省級司法文件「懲獨22條」對於清單在列的台獨「頑固分子」終身追責。

《東森新媒體ETtoday》記者今提問，「大陸方面2005年頒布《反分裂國家法》，再過2天就滿20週年，請問在這漫長歲月，除了『馬英九時代』兩岸各種角力暫時8年休兵，其餘時間裡都在為「台獨」爭議拉扯，多位大陸學者認為此法依然起到實際作用？除了反分裂法，去年出台『懲獨22條』也寫入今年大陸兩高報告成果，認為有「嚇阻」作用，但畢竟相隔台灣海峽，影響有限，預料未來台灣方面隔海與大陸方面對抗可能更劇烈？」

陳斌華指出，《反分裂國家》2025年3月14日，第十屆全國人民代表大會第三次會議通過《反分裂國家法》，這是一部捍衛國家主權和領土完整，反對和遏制台獨分裂的法律，是一部促進兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程的法律，是一部維護台海地區和平穩定，符合中華民族根本利益的法律。

陳斌華指出，反分裂國家法自公佈實施以來，在堅定捍衛一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展融合發展，推進祖國統一進程等方面發揮著獨特重大作用。

陳斌華稱，我們將繼續認真貫徹落實反分裂國家法，持續加強運用法治方式和法治公正，堅定維護台海和平穩定，堅決反對台獨私利，堅定不移推進祖國推進。

談及「懲獨22條」對台灣影響有限？陳斌華強調，我們對清單在列台獨「頑固分子」終身追責，他們如果煽動分裂國家，還有分裂國家的犯罪行為，將會付出慘痛代價。