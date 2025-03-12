「財劃法政院版就在我手上」　卓榮泰問黃珊珊：你會支持覆議案嗎？

▲行政院長卓榮泰立法院針對財劃法報告並備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長卓榮泰今（12日）再赴立法院，針對財政收支劃分法修法提起覆議案一事進行說明。民眾黨立委黃珊珊質疑行政院擺爛，各級政府115年預算概算都沒有；對此，卓榮泰回應，會尋求合理的財劃法來做，今天是談覆議案，難道行政院提出財劃法的版本，委員就會支持覆議案嗎？覆議案之後才可以討論內容；黃珊珊說，若有政院版他們可能會支持；卓榮泰則強調，覆議案就是讓大家有重新談的機會。

黃珊珊表示，財劃法當初四月提案，內容財政部都清楚，但行政院不願意談，錢跟權太像，中央不願放，最嚴重的是提了覆議案，現在才召開徵詢會議，中央這樣「演太大」。

卓榮泰回應，黃珊珊誤會了，誤會政府有多少努力；黃珊珊反問，政府中間有提過找過黨團討論嗎？卓榮泰表示，有跟黨團提過；黃珊珊質疑，不是只有馬永成私下密會？卓榮泰則回應，黃國昌若要這樣說，得罪的是他朋友。

黃珊珊強調，立院開大門走大路，不需這樣，行政單位只要願意，大家都想知道政府的方案，但卻沒有折衷方案，就只希望大家「起義來歸」，這樣不會成功。卓榮泰則反問，委員有機會讓彼此談嗎？你們拒絕的次數有多少？黃珊珊反擊，她從頭到尾都沒拒絕，財政部來過幾次？她的版本就在那邊；卓榮泰則指出，黨團有黨團的想法，行政院有行政院的立場，雙方有機會溝通嗎？

黃珊珊表示，財劃法時間壓在一年後，分配公式交給委員會，這些都沒談嗎？卓榮泰則強調，這是合理的，但垂直與水平分配有精密的算法。

黃珊珊不滿，批評行政院連著兩條都不支持才有今天的結果，前瞻計畫不也用舉債在搶地方工作？不該用財劃法把錢給地方做該做的事，而不是中央來做，去當「聖誕老公公」搶政績，並砲轟各級政府115年預算概算至今仍未完成，這很可怕。

卓榮泰表示，這會按合理的財劃法去做，事情要完成，中央與地方需要合作，行政、立法也是如此。並反問，若行政院提出財劃法版本，委員會是否就會支持覆議案？不可能啊，今天是談覆議案，如果通過，就可以好好談內容。黃珊珊則說，行政院若提出財劃法版本，「我們可能會支持，為什麼不可能會支持呢？」但整個過程沒有方案，就是擺爛。

卓榮泰則回應，「覆議案就是讓我們有重新談的機會，我們的版本就在我手上。」