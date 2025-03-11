小孩跟老婆姓！人夫提3原因「不想AA月中錢」　全場力挺

▲原PO不願出月中的錢。（示意圖／取自Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

對產後的女性來說，坐月子調養好身體，恢復體力與身材很重要，因此不少媽媽堅決要住月子中心，一名人夫表示，老婆想住月子中心，希望費用AA，但是他不願意，提出3大原因。貼文曝光，許多網友喊合理，「合理啊，這種情況我贊成生產費用老婆自己擔」。

男網友在Dcard發文，「該跟老婆AA月子中心嗎？」提出3大原因，不想平分這筆費用，第一點是，小孩不是跟他姓，認為妻子的娘家應該全額負擔這筆費用，「而且老婆也有不少存款」。

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第二點是，小孩是妻子想要，在養育過程中他已經讓步，答應承擔部分費用。最後一點是，房子的頭期款是由他支付，貸款則是兩人平分，房產寫兩人的名字。

貼文曝光，網友認為女方應該全出，「想要的是她，那你是配合的，那應該要她占大部份或是全出」、「合理欸！誰想要的小孩自己負責呀」、「女生想要小孩，小孩跟女生姓，月中女生全出合理啊」、「如果說小孩是她想要，然後又跟她姓的話，我覺得她是沒有道理，跟你要月子中心」、「這個情況我也支持女方全付」。

此外，其他網友提出不同的看法，「既然願意共同做了決定，就要一起承擔，你不想…就不該有下一步，小孩不會因為不跟媽媽姓，就不是媽媽的小孩」、「我覺得該離婚，不是說你有錯，只是如果你不想要小孩，感覺後續養育你會很痛苦，還有費用問題你們可能會有很多爭吵」、「我覺得夫妻當到要斤斤計較很沒意思，乾脆離婚好了」、「我也覺得離婚，你不想要小孩的話，以後養小孩會過得很辛苦」。