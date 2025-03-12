到鍾小平服務處拉屎+塗鴨看板　田山盛國涉毀損遭起訴

▲田山盛國因涉嫌汙損鍾小平服務處的地墊和看板被起訴。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

記者劉昌松／台北報導

時常用激烈方式表達對時事意見的男子田山盛國，去年到台北市議員鍾小平服務處外，脫褲子大便，把門口地墊弄髒，又用立可白等工具，在服務處看板塗鴉「奸督柯文哲 加油」等字句，鍾小平報警提告，台北地檢署12日依2個毀損罪起訴田山盛國。

田山盛國2024年10月13日上午10點多的時候，到鍾小平中正區服務處，直接在門口地墊上排放糞便並放置綠色棍棒在糞便旁邊，再將犯罪現場拍照後，以暱稱「肉醬沙西米」上傳LINE社群，留言「剛去找鍾小平陳情」、「門沒開，怎麼門口有根屎棍」、「把我嚇死」。

鍾小平氣得到警局提告，沒想到田山盛國向鍾道歉，強調「人有三急，實在沒辦法，(昨天)早上到服務處突然肚子痛，真的忍不住，就在地墊上拉了一泡屎，真的很不好意思啦」，田山盛國還說，「大家都是國民黨黨員，就不要那麼計較。」

但田山盛國又在21日上午到鍾小平服務處，以立可帶、立可白等物品，在服務處看板上寫「基隆鬧罷免欺伍謝市長王八」、「三立色胚幹死柯文哲」，把看板上的「議員」塗改成「名嘴」，並寫下「奸督柯文哲 加油」。

田山盛國到案解釋，因為支持鍾小平監督柯文哲案，另外，鍾小平當時一直上三立政論節目，有新聞說他言語騷擾女性，所以才會有相關留言塗鴉。檢察官認為，民意代表言行本應受到檢視，田山盛國的發言受言論自由保障，但2次行為分別造成服務處地墊、看板損壞不堪使用，依毀損罪起訴田山盛國。