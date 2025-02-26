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推動「USR大學社會責任實踐」科展　中大、桃園市圖簽MOU

▲國立中央大學、市立圖書館與桃園市永續發展環境教育輔導團等三方今天簽立合作備忘錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國立中央大學、市立圖書館與桃園市永續發展環境教育輔導團等三方今天簽立合作備忘錄。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為促進科學教育普及與發展，桃園市立圖書館、國立中央大學與桃園市永續發展與環境教育輔導團三方於今（26）日共同簽署合作備忘錄，攜手推動「USR大學社會責任實踐」，以永續環境營造數位教育與學習、科普推廣為主軸，加強城鄉交流學習科學展系列活動。市立圖書館施照輝館長指出，這項合作在透過雙方資源整合，深化教育資源共享，並推動地方科學教育發展，首波科學展自3月1日起至3月31日於市立圖書館展出。

桃園市立圖書館與中央大學締結合作夥伴關係，象徵兩機構在教育領域合作的新里程碑，整合學術及教育資源，透過科學展示、人文展示及科普講座等活動，為市民提供多元的學習機會。中央大學長期推動USR計畫，致力於透過與地方政府及教育機構合作，強化學術與社會的連結，落實大學社會責任。這次合作也是中央大學天文所積極推動USR計畫之一部分，讓科學教育進一步落實在社會層面。

感謝敦煌教育集團對推動科普教育的熱忱與貢獻，並將資源帶進圖書館及國小，讓更多孩子有機會接觸與學習科學，從而激發他們對科學的興趣和探索精神。

施照輝指出，桃園市立圖書館不僅是全台最美麗圖書館之一，擁有豐富藏書量，更是師資種子的培育機構，擁有每年540萬遊客的知名度，是提供學子展現才華的絕佳舞台。希望透過這次的合作方案，將大學資源引進各校園，並將最終成果在圖書館展現，讓來訪國際遊客能進一步了解桃園市及學校豐富的資源與人才，促進教育與科學的國際交流。

▲國立中央大學、市立圖書館與桃園市永續發展環境教育輔導團等三方會後大合照。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國立中央大學、市立圖書館與桃園市永續發展環境教育輔導團等三方會後大合照。（圖／記者沈繼昌翻攝）

在科學展示活動中，桃園市永續發展與環境教育輔導團總召許志豪校長將接手第二棒展開下一檔展覽，並帶領平鎮區南勢國小及其他輔導團學校群接續展覽，這些活動將繼續以大學專業機構的研究師徒制為基礎，讓未來的科學人才在學術和實踐的雙重引導下，延續科學教育實踐的精神，並為國家培育更多未來的主人翁。

今日與會包括中央大學校長蕭述三、中央大學天文研究所葉永烜院士、教育部台灣科學特殊人才提升計劃團隊與中央大學USR辦公室同仁等多位貴賓到場，此次展覽及活動的詳細資訊，市民可透過桃園市立圖書館官網（https://www.typl.gov.tw/zh-tw）及「台灣科學特殊人才提升計畫」粉絲專頁（https://www.facebook.com/TaiwanTopScienceStudentProject/?locale=zh_TW）查詢，歡迎踴躍參與，共同感受科學的魅力。

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