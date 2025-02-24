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中央大學女宿舍浴室凌晨突起火！　近百名女大生急逃出

▲中央大學女生宿舍火警，起火點疑3樓浴室管路。（圖／翻攝Card）

▲中央大學女生宿舍火警，起火點疑3樓浴室管路。（圖／翻攝Dcard）

記者張靖榕／綜合報導

國立中央大學女四舍今日凌晨驚傳火警，3樓浴室管路疑似起火，近百名大一女生在睡夢中被火警警報驚醒，嚇得紛紛摸黑逃出。校方後續迅速撲滅火勢，未造成人員傷亡，待消防人員確認安全無虞後，學生才陸續返回房間。

火勢發生並引發警報後，一名女學生在Dcard的「中央大學」群組發問「請問女一至四宿舍外面怎麼了？突然很吵雜，剛剛還聽到警報聲？」其他學生回應，「是不是失火？希望大家都平安」、「好像還有消防車的聲音」、「燒起來了」！

《聯合報》報導，桃園市消防局於今日凌晨2時04分接獲報案，指出中壢區中大路西區女四舍G4發生火警，立刻派遣轄區中壢分隊前往，考量宿舍區屬人員密集場所，且適逢新學期開學，學生皆已返校上課，因此不敢大意，並通知其他分隊支援。

消防局表示，人車趕抵現場後，發現大批學生已在冷風中站立等待。校方人員向消防隊回報，起火點位於女四舍3樓浴室的管路，不過火勢已被撲滅，現場無人受傷；儘管如此，消防隊仍進入3樓浴室現場檢查，並確保安全無虞後才返隊。

目前校方尚未對事故原因做進一步說明，但學生們普遍關心宿舍安全問題，期待後續檢修能確保類似情況不再發生。

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