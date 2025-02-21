賞櫻景點+1中央大學櫻花綻放　《長歌吟松風》新書出版

▲中央大學人文藝術中心編印的《長歌吟松風》散文新書。（圖／中央大學提供）



記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市中壢區近郊的中央大學，來自日本的「友好之櫻」目前正綻放盛開，吸引許多師生和遊客前往賞花。為讓學生能夠更加親近並關心校園植物，人文藝術中心去年底特別舉辦「中大植物競寫活動」，評選出優秀作品，出版《長歌吟松風》散文新書，讓校園的美景更添詩情畫意。

中央大學總務處21日表示，校方中大湖的櫻花，是日本中央大學在2011年3月11日贈予中大栽種，總計50棵，包括河津櫻30棵、大漁櫻10棵和大寒櫻10棵。校園還有其他品種的櫻花，如山櫻花，主要分布在校內的荷花池畔、烏龜池畔及鴻經館周邊；紅粉佳人主要分布在校內的國鼎館、鴻經館，以及工五館停車場區域。提醒民眾賞花期間，務必要愛護櫻花，避免進入草坪及拉扯櫻花枝條，以免影響櫻花之生長。

為讓學生能夠更加親近並關心這些植物，中央大學人文藝術中心特別舉辦「中大植物競寫活動」，旨在激發年輕學子對樹木及其他植物的熱愛與關懷。此活動結合總務處和學務處兩個單位，其分別致力於樹木養護與學生課外活動，協力促使活動順利進行。

競寫活動經過評選，共選出十二篇得獎作品，再以得分序挑出優選若干，合集成冊，命名為《長歌吟松風》，成為一本中大植物散文集，預計在3月12日舉辦頒?典禮，表揚學子們對植物的深厚情感和文學才華。